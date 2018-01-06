ضبط مسجلين خطر بحوزتهما 2 سلاح نارى وحشيش بسمنود





الغربية – عادل ضرة





تمكن ضباط مباحث مركز سمنود بمحافظة الغربية، بإشراف اللواء أيمن لقية مدير المباحث الجنائية، من ضبط عاطلين مسجلين شقى خطر بحوزتهما طبنجة وفرد خرطوش و30 قطعة حشيش و10 آلاف جنيه بقصد الاتجار.

تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، إخطارا من اللواء أيمن لقية مدير المباحث الجنائية، بتمكن الرائد حازم حسام رئيس مباحث مركز سمنود، بإشراف العقيد محمد عمارة رئيس فرع البحث الجنائى بالمحلة وسمنود، من ضبط المتهمين احمد محمد المرغنى جمعة 21سنة عاطل مقيم بندر سمنود سبق اتهامه فى 5قضايا ومطلوب ضبطه فى القضية 43074لسنة 2017 مخدرات وبحوزته طبنجة وطلقة لذات العيار و10 آلاف و800 جنيه و30 قطعة حشيش، والمتهم مصطفى أحمد عبد الرحمن الدماطى مقيم منية سمنود مركز أجا وبحوزته فرد خرطوش، تم التحفظ على المضبوطات، وتولت النيابة التحقيق.