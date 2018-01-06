ضبط عاطل بحوزته دراجة نارية مسروقة بسمنود فى الغربية





الغربية – عادل ضرة





تمكن الرائد حازم حسام رئيس مباحث مركز سمنود بمحافظة الغربية، من ضبط عاطل بعد قيامه بسرقة دراجة نارية وبحوزته الدراجة المسروقة ومطواة.

تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، إخطارا من اللواء أيمن لقية مدير المباحث الجنائية، بتمكن رئيس مباحث مركز سمنود بإشراف العقيد محمد عمارة رئيس فرع البحث الجنائي بالمحلة وسمنود من ضبط المتهم محمود أشرف مصطفى إبراهيم وبحوزته دراجة نارية مسروقة ومطواة، تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.