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ضبط عاطلين كونا تشكيلا عصابيا لسرقة السيارات بالاكراه بالمنوفية

السبت، 06 يناير 2018 08:45 م
ضبط عاطلين كونا تشكيلا عصابيا لسرقة السيارات بالاكراه بالمنوفية اللواء احمد عتمان مدير امن المنوفية


المنوفية - محمود شاكر
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تمكنت مديرية امن المنوفية، بالتنسيق مع مديرية أمن القاهرة، من القبض على عاطلان كونا تشكيلا عصابيا لسرقة السيارات بالإكراه.

تلقت مديرية أمن المنوفية، إخطارا يفيد ببلاغ لمركز شرطه منوف من " إ .م. ع " 38 سنه، سائق ومقيم كفر السنابسة دائرة المركز أنه أثناء سيره ليلاً بسيارته رقم "  77113 نقل منوفية" بيضاء اللون موديل 2009 بطريق منوف أشمون اعترضته سيارة ملاكى ماركة لانسر، يستقلها مجهولان قاما بالاستيلاء علي سيارته واستقلها أحدهما ولاذا بالفرار، وتحرر المحضر رقم 275 جنح مركز منوف لسنة 2018 .

و بتشكيل فريق بحث ووضع خطة بحث مكثفة، أسفرت عن الكشف أن وراء إرتكاب الواقعة تشكيل عصابي مكون من"  م .ج. ع " 29سنه، بدون عمل سبق اتهامه في 8 قضايا، و " م. ج. ع " 25 سنه، حداد سبق اتهامه فى قضيتين مخدرات، والمقيمان بدائرة قسم الساحل القاهرة. 


وعقب تقنين الاجراءات تم القبض على المتهمان وبمواجهتهما اعترفا بإرتكابهما الواقعة وبإرشادهما تم ضبط السيارة المبلغ بسرقتها، كما ارشدا عن السيارة التي كانا يستقلاها حال إرتكابهما الواقعة، ماركة لانسر " هـ ف ق 258 " موديل 1998، وأضافا بقيامهما بسرقتها من دائرة قسم حلوان، وبتطوير مناقشتهما اعترفا بحيازتهما بندقية آلية كانت بحوزتهما بالسيارة حال إرتكابهما الواقعة و 12 طلقة من ذات العيار .

تم التحفظ علي المتهمين والمضبوطـات وتحرير المحضر اللازم بالواقعة وتباشر النيابة التحقيقات . 

 

 


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