ضبط ربة منزل تمارس أعمالاً منافية للآداب مع صاحب ورشة مقابل 500 جنيه بالغردقة

البحر الأحمر - عماد عرفة

تمكنت مباحث الآداب بالبحر الأحمر، من ضبط ربة منزل لممارستها الدعارة مع الرجال من راغبى المتعة بمقابل أجر مادى وبدون تمييز، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

كانت وردت معلومات لضباط مباحث قسم حماية الآداب العامة بالمديرية مفادها قيام المدعوة " ثناء. ع " ربة منزل ومقيمة السقالة- أول الغردقة، بممارسه أعمال الدعارة السرية مع الرجال راغبى المتعة الجنسية المحرمة بمقابل أجر مادى وبدون تمييز .

عقب تقنين الإجراءات تمكن الرائد شريف خليل وكيل قسم حماية الآداب من ضبطها حال ممارستها الدعارة بشقتها بالسقالة مع المدعو "تامر. م" صاحب ورشة حدادة ومقيم السقالة - أول الغردقة، وذلك مقابل أجر مادى وقدره خمسمائة جنيه مصرى.

بمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة، تحرر عن الواقعة المحضر رقم 254 جنح قسم أول الغردقة لسنة 2018 وأخطرت النيابة العامة.

من جانب آخر، فحصت مباحث الآداب 67 شقة مفروشة وتم ضبط عدد 8 عدم الإخطار عن مفروش، كما قامت بفحص 8 فنادق شعبية، وتم ضبط عدد 8 مخالفة فنادق، بالاشتراك مع فرع الأمن الوطنى بالبحر الأحمر، ويتمثل الفحص فى حصر بيانات المقيمين بالشقق تمهيدًا للكشف الجنائى والسياسى فضلاً عن الفحص الوقتى لأى اشتباهات.

كذلك تم ضبط 5 قضايا مزاولة مهنة حارس عقار وسمسار بدون ترخيص، وقضيتين عدم حمل شهادة صحية، و3 قضايا مزاولة مهنة الضيافة بدون ترخيص، وأخرى إدارة محل بدون ترخيص، قضية تحريض على الفسق، وأخرى تقديم خمور.