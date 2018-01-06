video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
السبت، 06 يناير 2018 08:55 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

ضبط ربة منزل تمارس أعمالاً منافية للآداب مع صاحب ورشة مقابل 500 جنيه بالغردقة

السبت، 06 يناير 2018 01:05 ص
ضبط ربة منزل تمارس أعمالاً منافية للآداب مع صاحب ورشة مقابل 500 جنيه بالغردقة دعارة - أرشيفية


البحر الأحمر - عماد عرفة
إضافة تعليق


تمكنت مباحث الآداب بالبحر الأحمر، من ضبط ربة منزل لممارستها الدعارة مع الرجال من راغبى المتعة بمقابل أجر مادى وبدون تمييز، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

كانت وردت معلومات لضباط مباحث قسم حماية الآداب العامة بالمديرية مفادها قيام المدعوة " ثناء. ع " ربة منزل ومقيمة السقالة- أول الغردقة، بممارسه أعمال الدعارة السرية مع الرجال راغبى المتعة الجنسية المحرمة بمقابل أجر مادى وبدون تمييز .

 

 عقب تقنين الإجراءات تمكن الرائد شريف خليل وكيل قسم حماية الآداب من ضبطها حال ممارستها الدعارة بشقتها بالسقالة مع المدعو "تامر. م" صاحب ورشة حدادة ومقيم السقالة - أول الغردقة، وذلك مقابل أجر مادى وقدره خمسمائة جنيه مصرى.

 

بمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة، تحرر عن الواقعة المحضر رقم 254 جنح قسم أول الغردقة لسنة 2018 وأخطرت النيابة العامة.

 

من جانب آخر، فحصت مباحث الآداب 67 شقة مفروشة وتم ضبط عدد 8 عدم الإخطار عن مفروش، كما قامت بفحص 8 فنادق شعبية، وتم ضبط عدد 8 مخالفة فنادق، بالاشتراك مع فرع الأمن الوطنى بالبحر الأحمر، ويتمثل الفحص فى حصر بيانات المقيمين بالشقق تمهيدًا للكشف الجنائى والسياسى فضلاً عن الفحص الوقتى لأى اشتباهات.

 

 كذلك تم ضبط 5 قضايا مزاولة مهنة حارس عقار وسمسار بدون ترخيص، وقضيتين عدم حمل شهادة صحية، و3 قضايا مزاولة مهنة الضيافة بدون ترخيص، وأخرى إدارة محل بدون ترخيص، قضية تحريض على الفسق، وأخرى تقديم خمور.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ضبط عاطل وساقطة يمارسان الرذيلة مقابل أجر مادى بالغردقة

البحرالاحمر

اخبار الحوادث

اخبارمصر

ممارسة الدعارة

مباحث الاداب

الغردقة



لا تفوتك
تعرف على أبرز 10 قرارات ساهمة فى نجاح الإصلاح الاقتصادى خلال 2017

تعرف على أبرز 10 قرارات ساهمة فى نجاح الإصلاح الاقتصادى خلال 2017

"فتش عن الأسبستوس".. السبب الرئيسى للإصابة بسرطان الغشاء البلورى للرئة

"فتش عن الأسبستوس".. السبب الرئيسى للإصابة بسرطان الغشاء البلورى للرئة

"التموين" تواصل محاربة الغلاء.. طرح منتجات جديدة من زيت عباد الشمس بـ19 جنيهًا للتر قريبًا.. وتفعيل خدمة "اضبط مخالفة بالمجمعات" على "واتس آب" لأول مرة.. و"العامة للجملة": انتهاء أزمة السكر بلا رجعة

"التموين" تواصل محاربة الغلاء.. طرح منتجات جديدة من زيت عباد الشمس بـ19 جنيهًا للتر قريبًا.. وتفعيل خدمة "اضبط مخالفة بالمجمعات" على "واتس آب" لأول مرة.. و"العامة للجملة": انتهاء أزمة السكر بلا رجعة

اعترافات مدحت شعراوى المتسبب فى أزمة البنسلين: أنشأنا شركة "تكنو فارم" باسمى لاستيراد الأدوية وتوريدها لـ"أكديما" مقابل 6.4%.. ونقل التوكيلات تم بموافقة مجلس الإدارة.. وقبل إقالتى حوت المخازن 1.2 مليون عبوة

اعترافات مدحت شعراوى المتسبب فى أزمة البنسلين: أنشأنا شركة "تكنو فارم" باسمى لاستيراد الأدوية وتوريدها لـ"أكديما" مقابل 6.4%.. ونقل التوكيلات تم بموافقة مجلس الإدارة.. وقبل إقالتى حوت المخازن 1.2 مليون عبوة

مدرب الهلال السعودى السابق مرشح لقيادة الزمالك

مدرب الهلال السعودى السابق مرشح لقيادة الزمالك

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة