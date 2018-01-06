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ضبط تشكيل عصابي تخصص فى سرقة أسلاك الكهرباء النحاسية

السبت، 06 يناير 2018 05:52 م
ضبط تشكيل عصابي تخصص فى سرقة أسلاك الكهرباء النحاسية اللواء ايمن الملاح مدير امن الدقهلية


الدقهلية شريف الديب
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تمكن ضباط مباحث مركز تمي الامديد من ضبط تشكيل عصابي متخصص فى سرقة الاسلاك الكهربائية عقب رصد أماكن نشاطهم ، وعمل كمين لهم وضبطهم و بحوزتهم أدوات لحل أسلاك النحاس و دراجتين بخاريتين مبلغ بسرقتها و تروسيكل لتحميل الأسلاك عليه.

كان اللواء ايمن الملاح مدير أمن الدقهلية قد تلقي إخطارا من العميد احمد خيري مدير المباحث الجنائية بورود بلاغا إلى الرائد احمد فتح الله رئيس مباحث مركز تمى الامديد بسرقة بعض أسلاك الكهرباء بالقري التابعة للمركز والمراكز المجاورة.

وعلى الفور تم نصب عدد من الكمائن حتى تم إلقاء القبض على  كلا من ابراهيم ا.م. 47 سنة و شقيقه مصباح 44 سنة و زوجه بنت الاول سعد ا.س. 25 سنة ، وبحوزتهم عدة السرقة و أسلاك نحاسية من عدة أعمدة كهربائية بالقرب من قرية الكمال التابعة لدائرة المركز ، وبمواجهتهم اعترفوا بسرقة الأسلاك من  طريق السنبلاوين و حتى المنصورة بأكمله و السنبلاوين حتى كفر صقر و السنبلاوين إلى منشأه الاخوة و الذى تم سرقته مرتين ليتم القبض على التشكيل العصابي و أرشدوا عن تاجر الخردة ويدعي سليمان م. ف. و شهرته ياسر 56 سنة و جميعهم من مركز السنبلاوين كما تم ضبط بحوزتهم سلاح أبيض عبارة عن سنجة لإيقاف من يعترضهم  و تم تحرير محضر 1 جنح تمى الامديد لعام 2018.

 

 


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