صور.. 10 معلومات عن ميدان الممر أشهر ميادين الإسماعيلية





الإسماعيلية – جمال حراجى





ميدان الممر وسط مدينة الإسماعيلية من أشهر ميادين المحافظة وكان مقر تظاهرات ثورة 25 يناير 2011 من اليوم الثانى وحتى نهاية الأحداث مرورا بثورة 30 يونيو، ويعتبر من الميادين الحيوية الذى يربط بين أحياء المحافظة الثلاثة فهو ملتقى بدايات حى أول وثانى وثالث.

اليوم السابع تنشر عشر معلومات هامة عن ميدان الممر قبل ذكرى ثورة 25 يناير.

1- تم إنشاء الميدان عام 1879 لكي يكون حلقة وصل بين حى العرب مقر إقامة التجار العرب وعمال قناة السويس وحى الإفرنج مقر إقامة المهندسين الأجانب الذين يديرون قناة السويس.

2- وكان يستخدم فى عبور التجارة والقوافل القادمة من الغرب لتصل إلى الشرق عبر قناة السويس فى عهد الخديوى إسماعيل لذلك تم إطلاق اسم الممر وهو العبور للقوافل التجارية.

3- ميدان الممر ملتقى أحياء الإسماعيلية الثلاثة حى أول من امتداد شارع السلطان حسين وحى ثانى من عرايشية مصر وشارع السكة الحديد وحى ثالث من شارع رضا.

4- وتم تطوير الميدان فى العصر الحديث أكثر من مرة وخاصة بعد أن زحفت البنايات الحديثة والعمارات بأمتداد الشارع وإنشاء النادى الإسماعيلى على بعد أمتار قليلة من الميدان.

5- وتم إنشاء نفق جمال عبد الناصر فى الجهة الشرقية من الميدان ونادى الشجرة فى نفس المنطقة وممر السلطان حسين.

6- اشتهر اسم ميدان الممر أثناء ثورة 25 يناير2011، حيث شهد تظاهرات الثورة من يوم 26 يناير وكان ميدان الفردوس قد شهد أول تظاهرة لثورة 25 يناير، وانطلق المتظاهرون منة إلى ميدان الممر ليتم التمركز فيه طوال الـ 18 يوم الأولى.

7- وعادت تظاهرات متقطعة وأصبح ميدان الممر رمزا للثورة ومقر للتعبير عن مطالب أهالى الإسماعيلية.

8- كما شهد الميدان أيضا تظاهرات ثورة 30 يونيو التى أطاحت بالإخوان واحتفالات تفويض الرئيس السيسى ضد الإرهاب، والاحتفال بفوز الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيسا لمصر، وأيضا وقفات أهالى الإسماعيلية ضد الإرهاب.

9- واستغل الإخوان ميدان الممر، فى الحشد ضد النظام بتظاهرات متفرقة بغرض إيهام القنوات الفضائية والإعلام بأنها تظاهرات تشبه 25 يناير ومعظمها فشلت بسبب سهولة السيطرة على الميدان من قبل قوات الجيش والشرطة فى ذلك الوقت.

10- وتم تغيير اسم الميدان عقب الثورة ليصبح ميدان الحرية، ولكن هذا الاسم لم يلقى قبولا لدى المواطنين، فظل أسمة ميدان الممر، يقع على جانبية حديقتين يتوسطهم شارع رضا وعلى أحد جانبية مقهى المثلث الشهيرالذى يعتبر معقل للمثقفين والسياسيين منذ سنوات طويلة، ومحطة سكة حديد الإسماعيلية فى الجهة المقابلة للميدان، وشارع السكة الحديد الذى يصل إلى منطقة سوق الجمعة، وشارع السلطان حسين من الشوارع التجارية المهمة فى المدينة ومازال يتجمع المئات من الشباب فى هذا الميدان فى الفترة.



ميدان الممر



الممر من اتجاة نفق جمال عبد الناصر



ميدان الممر وسط مدينة الإسماعيلية



الميدان تجاة حى ثانى وجامع المطافى



الميدان من اتجاة شارع رضا والنادى الإسماعيلى



إشارة الممر مع السلطان حسين