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السبت، 06 يناير 2018 12:58 م
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صور.. مليون شخص يصطادون 170 طنا من السلمون خلال مهرجان صيد بكوريا الجنوبية

السبت، 06 يناير 2018 09:52 ص
صور.. مليون شخص يصطادون 170 طنا من السلمون خلال مهرجان صيد بكوريا الجنوبية مهرجان الصيد الجليدى السنوى بكوريا الجنوبية


كتب محمد رضا – تصوير (أ ف ب – رويترز)
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تنظم كوريا الجنوبية، مهرجان لصيد أسماك السلمون من نهر هواشيون المتجمد، ويستمر المهرجان لمدة 3 أسابيع تبدأ من اليوم السبت، ويعرف هذا المهرجان باسم "مهرجان الصيد الجليدى السنوى فى هواشيون".

وتجرى فعاليات مهرجان صيد الأسماك، على سطح نهر هواشيون المجمد، الواقع على بعد حوالى 120 كيلومترًا شمال شرق العاصمة سول، وتحديدًا جنوب المنطقة منزوعة السلاح التى تفصل بين الكوريتين، ويتم صيد الأسماك من خلال 21 ألف فتحة صيد تفتح على سطح النهر المجمد.

ويشارك فى مهرجان الصيد الجليدى السنوى فى كوريا الجنوبية، قرابة مليون شخص من مختلف الأعمار، الذين يصطادون ما يقرب من 170 طنًا من سمك السلمون، ويجرى اصطياد الأسماك وسط حالة من البهجة والفرح والاحتفال غير عابئين ببرودة الطقس المحيطة بهم.

شاب يحمل أسماك السلمون خلال مهرجان الصيد
شاب يحمل أسماك السلمون خلال مهرجان الصيد

 

طفل يمسك سمكة السلمون بفمه عقب اصطيادها
طفل يمسك سمكة السلمون بفمه عقب اصطيادها

 

مهرجان الصيد الجليدى السنوى فى كوريا الجنوبية
مهرجان الصيد الجليدى السنوى فى كوريا الجنوبية

 

أطفال يلهون حول حفرة صيد السمك بالمهرجان
أطفال يلهون حول حفرة صيد السمك بالمهرجان

 

شاب يمسك بسمكة سلمون اصطادها خلال المهرجان
شاب يمسك بسمكة سلمون اصطادها خلال المهرجان

 

المشاركون بمهرجان الصيد يستخدمون الصنارات
المشاركون بمهرجان الصيد يستخدمون الصنارات

 

مشهد رأسى لمهرجان الصيد السنوى بكوريا الجنوبية
مشهد رأسى لمهرجان الصيد السنوى بكوريا الجنوبية

 

طفل يحاول اصطياد سمكة سلمون خلال المهرجان
طفل يحاول اصطياد سمكة سلمون خلال المهرجان

 

آلاف المشاركين فى مهرجان الصيد بكوريا الجنوبية
آلاف المشاركين فى مهرجان الصيد بكوريا الجنوبية

 

الصيادون يتجمعون حول حفر الصيد على النهر
الصيادون يتجمعون حول حفر الصيد على النهر

 

شاب يحتفل باصطياده سمكة خلال المهرجان
شاب يحتفل باصطياده سمكة خلال المهرجان

 

متسابق ينام للاستراحة خلال مهرجان الصيد
متسابق ينام للاستراحة خلال مهرجان الصيد

 

أسماك السلمون الخاصة بأحد المتسابقين فى المهرجان
أسماك السلمون الخاصة بأحد المتسابقين فى المهرجان

 

آلاف الصيادون يلتفون حول حفر الصيد على النهر
آلاف الصيادون يلتفون حول حفر الصيد على النهر

 

طفل يلعب بزلاجته على الثلج خلال المهرجان
طفل يلعب بزلاجته على الثلج خلال المهرجان

 

انطلاق فعاليات مهرجان الصيد السنوى بكوريا الجنوبية
انطلاق فعاليات مهرجان الصيد السنوى بكوريا الجنوبية

 

اصطياد أسماك السلمون من نهر متجمد بكوريا الجنوبية
اصطياد أسماك السلمون من نهر متجمد بكوريا الجنوبية

 

مهرجان الصيد الجليدى السنوى فى كوريا الجنوبية
مهرجان الصيد الجليدى السنوى فى كوريا الجنوبية

 

احتفالات بصيد سمك السلمون خلال مهرجان بكوريا الجنوبية
احتفالات بصيد سمك السلمون خلال مهرجان بكوريا الجنوبية

 

الصيادون منتشرون على سطح النهر المتجمد بكوريا الجنوبية
الصيادون منتشرون على سطح النهر المتجمد بكوريا الجنوبية

 

 


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