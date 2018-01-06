صور.. مظاهرة فى نيويورك تطالب بالإفراج الفورى عن الفلسطينية عهد التميمى





كتب محمود رضا الزاملى _ تصوير رويترز





خرجت مظاهرة حاشدة فى نيويورك للمطالبة بالإفراج عن الفلسطينية عهد التميمى التى تواجه الاعتقال فى سجون الاحتلال الاسرائيلى، وردد المتظاهرون هتافات تطالب بالافراج الفورى عن التميمى .

ورفع المحتجون صورا للفلسطينية عهد التميمى، وانتشرت صور الفتاة الفلسطينية عهد التميمى التى اعتقلتها إسرائيل بين المحتجين، وعلى صعيد متصل، انتشرت ايضا صور التميمى، على محطات الحافلات فى عدد من عواصم أوروبا، الأمر الذى أغضب تل-أبيب وجعلها تتحرك للمطالبة بإزالتها.

وكانت محكمة "عوفر" العسكرية الإسرائيلية، مددت مساء الخميس، اعتقال الفتاة عهد التميمى (16 عاماً) ووالدتها ناريمان من قرية النبى صالح شمال غرب مدينة رام الله 5 أيام.

وقال الناشط فى مجال حقوق الإنسان بلال التميمى لوكالة الصحافة الفلسطينية "صفا" إن المحكمة قررت تمديد اعتقال عهد ووالدتها، ريثما تعد لائحة اتهام لهما.

وخلال جلسة المحكمة وجهت النيابة العسكرية عدداً من التهم لعهد التميمى، وزعمت أنها قامت: بالاعتداء بظروف خطيرة على جنديين، وإعاقة عمل الجنود وإهانتهم والتحريض ضدّهم، إلى جانب إلقاء حجارة.



العشرات يتظاهرون للافراج عن عهد التميمى



العلم الفلسطينى يرفرف فى نيويورك



جانب من المظاهرات فى نيويورك للمطالبة بالافراج عن عهد التميمى



صور عهد التميمى ترتفع فى نيويورك



مظاهرات فى أمريكا للمطالبة بالافراج عن عهد التميمى



مظاهرات فى نيويورك تطالب بالافراج عن عهد التميمى