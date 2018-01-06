صور.. مظاهرة ضد ترأس بطريرك القدس الأرثوذكسية احتفالات "عيد الغطاس" ببيت لحم





كتب محمد رضا – تصوير (رويترز)





ترأس بطريرك القدس الأرثوذكسية، ثيوفيلوس الثالث، اليوم السبت، قداس احتفالات "عيد الغطاس"، المقامة فى كنيسة المهد، فى مدينة بيت لحم، بالضفة الغربية، وسط تأمينات أمنية مكثفة من قبل الشرطة الفلسطينية.

وتقدم موكب بطريرك القدس الأرثوذكسية، الفرقة الموسيقية الفلسطينية المشاركة فى الاحتفالات بالكنيسة، فيما تزامن أداء قداس ذكرى "عيد الغطاس"، فى كنيسة المهد، مع خروج مظاهرات عدد من الفلسطينيين المحتجين على زيارة بطريرك القدس الأرثوذكسية للمدينة.

ووقعت مناوشات بين رجال الشرطة الفلسطينية، والمتظاهرين الرافضين لزيارة بطريرك القدس الأرثوذكسى، للمدينة، فيما تمكنت قوات الأمن من تأمين مرور قافلة البطريرك بسلام دون الاحتكاك مع المتظاهرين المحتشدين أمام الحواجز الأمنية المحيطة بالكنيسة.



قداس عيد الغطاس فى كنيسة المهد الفلسطينية



الشرطة تؤمن قافلة بطريرك القدس الأرثوذكسى بالضفة الغربية



بطريرك القدس الأرثوذكسى فى كنيسة المهد بالضفة الغربية



طقوس عيد الغطاس فى كنيسة المهد بالضفة الغربية



احتجاجات على زيارة بطريرك القدس الأرثوذكسى للضفة الغربية



الشرطة الفلسطينية تفرق مظاهرة ضد زيارة بطريرك القدس الأرثوذكسى



اشتباكات بين متظاهرين والشرطة الفلسطينية فى الضفة الغربية



مظاهرات ضد زيارة بطريرك القدس الأرثوذكسى للضفة الغربية



الشرطة الفلسطينية تفتح الطريق لموكب بطريرك القدس الأرثوذكسى



متظاهرون بالضفة الغربية يعترضون على وصول بطريرك القدس الأرثوذكسى



فتاة بالضفة الغربية تصرخ اعتراضا على زيارة بطريرك القدس الأرثوذكسى



بطريرك القدس الأرثوذكسى يقود قداس عيد الغطاس