video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
السبت، 06 يناير 2018 11:20 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

صور.. مظاهرة ضد ترأس بطريرك القدس الأرثوذكسية احتفالات "عيد الغطاس" ببيت لحم

السبت، 06 يناير 2018 03:03 م
صور.. مظاهرة ضد ترأس بطريرك القدس الأرثوذكسية احتفالات "عيد الغطاس" ببيت لحم مظاهرة ضد بطريرك القدس الأرثوذكسى


كتب محمد رضا – تصوير (رويترز)
إضافة تعليق


ترأس بطريرك القدس الأرثوذكسية، ثيوفيلوس الثالث، اليوم السبت، قداس احتفالات "عيد الغطاس"، المقامة فى كنيسة المهد، فى مدينة بيت لحم، بالضفة الغربية، وسط تأمينات أمنية مكثفة من قبل الشرطة الفلسطينية.

وتقدم موكب بطريرك القدس الأرثوذكسية، الفرقة الموسيقية الفلسطينية المشاركة فى الاحتفالات بالكنيسة، فيما تزامن أداء قداس ذكرى "عيد الغطاس"، فى كنيسة المهد، مع خروج مظاهرات عدد من الفلسطينيين المحتجين على زيارة بطريرك القدس الأرثوذكسية للمدينة.

ووقعت مناوشات بين رجال الشرطة الفلسطينية، والمتظاهرين الرافضين لزيارة بطريرك القدس الأرثوذكسى، للمدينة، فيما تمكنت قوات الأمن من تأمين مرور قافلة البطريرك بسلام دون الاحتكاك مع المتظاهرين المحتشدين أمام الحواجز الأمنية المحيطة بالكنيسة.

قداس عيد الغطاس فى كنيسة المهد الفلسطينية
قداس عيد الغطاس فى كنيسة المهد الفلسطينية

 

الشرطة تؤمن قافلة بطريرك القدس الأرثوذكسى بالضفة الغربية
الشرطة تؤمن قافلة بطريرك القدس الأرثوذكسى بالضفة الغربية

 

بطريرك القدس الأرثوذكسى فى كنيسة المهد بالضفة الغربية
بطريرك القدس الأرثوذكسى فى كنيسة المهد بالضفة الغربية

 

طقوس عيد الغطاس فى كنيسة المهد بالضفة الغربية
طقوس عيد الغطاس فى كنيسة المهد بالضفة الغربية

 

احتجاجات على زيارة بطريرك القدس الأرثوذكسى للضفة الغربية
احتجاجات على زيارة بطريرك القدس الأرثوذكسى للضفة الغربية

 

الشرطة الفلسطينية تفرق مظاهرة ضد زيارة بطريرك القدس الأرثوذكسى
الشرطة الفلسطينية تفرق مظاهرة ضد زيارة بطريرك القدس الأرثوذكسى

 

اشتباكات بين متظاهرين والشرطة الفلسطينية فى الضفة الغربية
اشتباكات بين متظاهرين والشرطة الفلسطينية فى الضفة الغربية

 

مظاهرات ضد زيارة بطريرك القدس الأرثوذكسى للضفة الغربية
مظاهرات ضد زيارة بطريرك القدس الأرثوذكسى للضفة الغربية

 

الشرطة الفلسطينية تفتح الطريق لموكب بطريرك القدس الأرثوذكسى
الشرطة الفلسطينية تفتح الطريق لموكب بطريرك القدس الأرثوذكسى

 

متظاهرون بالضفة الغربية يعترضون على وصول بطريرك القدس الأرثوذكسى
متظاهرون بالضفة الغربية يعترضون على وصول بطريرك القدس الأرثوذكسى

 

فتاة بالضفة الغربية تصرخ اعتراضا على زيارة بطريرك القدس الأرثوذكسى
فتاة بالضفة الغربية تصرخ اعتراضا على زيارة بطريرك القدس الأرثوذكسى

 

بطريرك القدس الأرثوذكسى يقود قداس عيد الغطاس
بطريرك القدس الأرثوذكسى يقود قداس عيد الغطاس

 

قداس عيد الغطاس فى الضفة الغربية
قداس عيد الغطاس فى الضفة الغربية

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. طقوس دينية وسباحة ومرح فى احتفالات العالم بـ"عيد الغطاس"

صور.. بلغاريون يحتفلون بـ"عيد الغطاس" بالرقص والغناء والسباحة ببلدة كالوفر

مدير أمن دمياط يطالب قوات تأمين الكنائس باليقظة أثناء احتفالات عيد الغطاس

بالصور.. مدير أمن البحيرة يتفقد تأمين الكنائس خلال احتفالات عيد الغطاس

اخبار عربية

كنيسة المهد الفلسطينية

عيد الغطاس

الشرطة الفلسطينية

اخبار العرب

اخبار فلسطين

مظاهرات فلسطينية

الضفة الغربية



لا تفوتك
فيديو.. البابا تواضروس: كلمة "كريسماس" مصرية وتعنى ميلاد المسيح

فيديو.. البابا تواضروس: كلمة "كريسماس" مصرية وتعنى ميلاد المسيح

شاركونا بصوركم فى احتفالات عيد الميلاد المجيد

شاركونا بصوركم فى احتفالات عيد الميلاد المجيد

حتى لا تخدم التنظيمات الإرهابية.. إصلاحيون يطالبون بعدم تداول فيديوهات الذبح والقتل لـ"الإخوان وداعش".. مفكر إسلامى: نسوق إجرامهم بنشر أفلامهم.. وقيادى تأريخى بالجماعة الإسلامية: تجاهلها يميت أفكارهم

حتى لا تخدم التنظيمات الإرهابية.. إصلاحيون يطالبون بعدم تداول فيديوهات الذبح والقتل لـ"الإخوان وداعش".. مفكر إسلامى: نسوق إجرامهم بنشر أفلامهم.. وقيادى تأريخى بالجماعة الإسلامية: تجاهلها يميت أفكارهم

رسائل الحب والسلام والطمأنينة من قلب العاصمة الإدارية.. السيسي من كاتدرائية ميلاد المسيح: افتتاحها رسالة سلام للعالم.. ويؤكد: محدش يقدر يقسمنا.. والمحتفلون: "عاش السيسي وتحيا مصر".. والزغاريد تعم المكان

رسائل الحب والسلام والطمأنينة من قلب العاصمة الإدارية.. السيسي من كاتدرائية ميلاد المسيح: افتتاحها رسالة سلام للعالم.. ويؤكد: محدش يقدر يقسمنا.. والمحتفلون: "عاش السيسي وتحيا مصر".. والزغاريد تعم المكان

كيف تجد أفضل مكان لالتقاط إشارة واى فاى قوية داخل منزلك؟

كيف تجد أفضل مكان لالتقاط إشارة واى فاى قوية داخل منزلك؟

شاهد كيف ردت بطلة العالم للاسكواش الجميل لوالديها

شاهد كيف ردت بطلة العالم للاسكواش الجميل لوالديها

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة