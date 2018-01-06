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صور.. مدير أمن دمياط يتفقد تأمين الكنائس ويقود حملة أمنية لضبط الشارع

السبت، 06 يناير 2018 08:38 ص
صور.. مدير أمن دمياط يتفقد تأمين الكنائس ويقود حملة أمنية لضبط الشارع مدير أمن دمياط يتفقد تأمين الكنائس


دمياط عبده عبد البارى
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تفقد اللواء مجدى أبو العز مساعد وزير الداخلية مدير أمن دمياط، الخدمات الأمنية المعينة على تأمين المنشآت الهامة والحيوية ودور العبادة المسيحية، ووجه القوات القائمة على عملية التأمين بأهمية اليقظة والجاهزية باستمرار ومواجهة كافة مظاهر الخروج عن الشرعية والقانون.

مدير أمن دمياط يتفقد تأمين الكنائس (1)
مدير أمن دمياط يتفقد تأمين الكنائس 

كما قام مدير الأمن بالإشراف ميدانيا على عدد من الحملات الانضباطية بمدينة دمياط، واشتركت في الحملات كافة أجهزة المديرية والتى استهدفت عدة مناطق "ميدان الساعة – ميدان سرور - سوق السمك – السنانية – ميدان الشهابية"، وذلك لإزالة كافة الإشغالات، وضبط كافة القضايا والمخالفات، وقد حققت الحملات غاياتها فى تحقيق التواجد الأمنى، وبث الطمأنينة فى نفوس المواطنين.

مدير أمن دمياط يتفقد تأمين الكنائس (2)
مدير أمن دمياط يتفقد تأمين الكنائس

وفى سياق متصل أشرف مدير الأمن على تنفيذ حملة لتحقيق  وإزالة كافة الإشغالات بالشوارع والميادين وضبط كافة القضايا والمخالفات صباحاً بدائرة مركز شرطة دمياط ومساءاً بدائرة قسم شرطة أول دمياط اشتركت فيها جهات المديرية وقد أسفرت جهـود الحملـة عـن الآتـى 

أعمــال البحث الجنائى تم ضبط 6 محكوم عليه و10 فحص مشتبه فيه  و3 سلاح ابيض، وفي مجال أعمــال المرور تم ضبط 10 سحب تراخيص " متنوع " و20 مخالفة على نموذج 125 مرور  و3 دراجة نارية بدون تراخيص، وفي مجال المرافق وإزالة الإشغالات تم ضبط  23  مخالفة بدون ترخيص و43 مخالفة إشغال طريق  و17 إزالة فورية) و13 إدارة منشأة بدون ترخيص، وفي مجال التموين  تم ضبط 5 قضايا عدم حمل شهادة صحية و قضايا عدم الإعلان عن الأسعار . 


مدير أمن دمياط يتفقد تأمين الكنائس (3)
مدير أمن دمياط يتفقد تأمين الكنائس

مدير أمن دمياط يتفقد تأمين الكنائس (4)
مدير أمن دمياط يتفقد تأمين الكنائس 
 
 

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