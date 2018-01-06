صور.. محمد طالب بالجامعة تمرد على البطالة وفتح مرسما بالشارع





المنيا - حسن عبد الغفار





"رسام المشاهير" هكذا أطلق عليه أهالى المنيا، محمد جاد شاب بالفرقة الثالثة بجامعة المنيا، عشق الرسم فقرر أن يفتح مرسما، لكن ضعف إمكاناته المادية دفعته أن يجلس فى الشارع ويرسم المشاهير ويعرض لوحاته أمام المارة، وبعد وقت قصير تحول محمد من مجرد شاب عاشق الرسم إلى رسام المشاهير.

بجوار أحد الأكشاك على الرصيف فى شارع طه حسين وسط مدينة المنيا يجلس محمد جاد وأمامه منضدة عليها أدوات الرسم عبارة عن مجموعة أقلام وحزمة من الورق ومجموعة من صور قام برسمها للفنانين ومنهم نانسى عجرم وأحمد حلمى وعمرو دياب، استطاع محمد أن يجذب الأنظار إليه فى وقت قصير، فأصبح قبله لعشاق الرسم، وبعد مرور وقت قصير زاد الطلب عليه، حيث يستقبل محمد الصور على هاتفه المحمول ويقوم برسمها لصاحبها.

يقول محمد إنا طالب بكلية الفنون الجميلة قسم تصوير بالفرقة الثالثة، وظروف الحياة صعبة والتغلب عليها يتطلب توفير فرصة عمل، ومعظم فرص للعمل للطلبة تكون إما فى المطاعم أو المحلات وأنا أعشق العمل مهما كان وضعه لكنى قررت أن أكسب المال عن طريق العمل فى هوايتى التى أحبها وهى الرسم، خاصة أننى أعمل فى الصيف لتوفير نفقاتى حتى لا أكون عبئا على أسرتى، وأضاف محمد فى الشتاء أقوم بالرسم على اللوحات للأهالى، والبداية كانت عندما قررت العمل فلم يكن باستطاعتى افتتاح محل للرسم فقررت أن أجلس فى الشارع وأعرض موهبتى، ولم أكن أتوقع ذلك النجاح والإقبال الكبير من المواطنين، وأكد أن أكثر الزبائن إقبالا هم الفتيات، لأنهن يعشقن رسم وجههن لإظهار جمالهن، مضيفا أتلقى الصور على رسائل الموبايل وأقوم برسمها، وقمت بوضع منضده بجوار أحد الأكشاك بشارع طه حسين على الرصيف لأقوم بعرض لوحاتى.

وعن الألوان التى يستخدمها محمد فى الرسم قال أغلب طالبى التصوير يحبون الرسم بالفحم أو القلم الرصاص، وهى تختلف قليلا فى الأسعار، واستطرد قائلا أن سعر اللوحات بالبرواز من 120 جنيها إلى 170 جنيها.

وأشار محمد إلى أن فرص العمل متوفرة، ولكن على الشباب أن يقوموا بالعمل الذى يجيدون فيه ويشعرون أنهم يمارسون فيه هواياتهم، حتى يستطيعوا تحقيق النجاح فيه، وأوضح أنه الآن يعمل ويكسب وسوف يواصل العمل بالرسم، وقال لدى طموح كبير لم أنته من تحقيقه بعد.

وعن لقب رسام المشاهير قال محمد رغم إننى أمارس موهبتى فهى تساعدنى على توفير نفقاتى، حتى أستطيع مواصلة الدراسة، وأرفع عن أسرتى الحمل، خاصة أننى أقوم بفن يجد قبولا عند الكثيرين من المواطنين ويجد إقبالا كبيرا، وأضاف أن هناك عقبات كبيره تواجهنى فى رسم بعض الوجوه، ولفت إلى أن اللوحة لا تستغرق أكثر من 4 أيام فقط لتسليمها لصاحبها.



