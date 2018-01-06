صور.. محافظ كفر الشيخ ومدير الأمن يشاركان احتفال عيد الميلاد بكنيسة مارجرجس





كفر الشيخ – محمد سليمان





بدأت صلاة عشية عيد الميلاد المجيد بكنيسة مارجرجس بمدينة كفر الشيخ، والذى ترأسها الأنبا بيشوى مطران كفر الشيخ ودمياط والبرارى، والقس بسطاوروس نظمى كاهن الكنيسة.

وشهدت الكنيسة توافد الآلاف من الأخوة الأقباط لأداء صلاة قداس عيد الميلاد المجيد وشهد محيط الكنيسة اجراءات أمنية مشددة ووجود بوابات إلكترونية وانتشار الأقوال الأمنية وغلق الطرق المؤدية للكنائس والدخول من خلال البوابات الالكترونية

وشارك اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، واللواء أحمد صالح مدير أمن كفر الشيخ، الاحتفال بعيد الميلاد المجيد بكنيسة مار جرجس غرب محافظة كفر الشيخ، بحضور عدد من الشعبيين والتنفيذيين بالمحافظة.























