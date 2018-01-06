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صور.. كتيبة "الحلبوص" الليبية تعثر على سيارة مفخخة أمام سوق مكتظ بطرابلس

السبت، 06 يناير 2018 04:25 م
صور.. كتيبة "الحلبوص" الليبية تعثر على سيارة مفخخة أمام سوق مكتظ بطرابلس العثور على سيارة مفخخة فى طرابلس


كتب - أحمد جمعة
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أكدت الكتيبة 301 مشاة (الحلبوص) التابعة لوزارة الدفاع فى حكومة الوفاق الليبية، العثور على سيارة مفخخة أمام سوق العائلة المكتظ الواقع فى نطاق منطقة الدريبى بطرابلس.

 

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وقالت الكتيبة فى بيان صحفى، ظهر اليوم السبت، إن عملية تتبع السيارة بدأت منذ الصباح حتى تم الوصول لها وتفكيكها.

 

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ونشرت الكتيبة صورا تظهر سيارة مفخخة بشكل محكم باستخدام مقذوف صاروخى تم توصيلها بأسلاك كهربائية وصاعق ومواد متفجرة.

ويعتبر سوق العائلة ويجاوره مخبز يحمل نفس الاسم من أكثر المجمعات التجارية (سوبر ماركت) اكتظاظا فى المنطقة بالمواطنين، كما يعد أحد نقاط سلع بيع بعض السلع المدعومة التى يصطف المواطنين للحصول عليها.

 

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