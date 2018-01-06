صور.. تفاصيل إنشاء أكبر مستشفى عالمى لعلاج أمراض الكبد فى البحيرة





البحيرة - ناصر جودة - جمال أبو الفضل





أكد الدكتور علاء عثمان وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، تكثيف الجهود الطبية لمواجهة أمراض الكبد والفيروسات الكبدية، والتى تعتبر من الأمراض المتوطنة بالمحافظة من خلال توفير الرعاية الطبية اللازمة ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمرضى بالمستشفيات الحكومية.

وأضاف عثمان، لـ"اليوم السابع"، أنه تم إنشاء مشروع أول مستشفى لعلاج أمراض الكبد بالبحيرة بتكلفة إجمالية 53 مليون جنيه بمنطقة دنشال التابعة لمركز دمنهور، وذلك بالتعاون مع القوات المسلحة لخدمة محافظات وسط وغرب الدلتا.

وأوضح عثمان، تصميم المستشفى وفقًا للمواصفات الطبية العالمية وأنه جارى إنشاء المرحلة الثانية من المستشفى بتكلفة 300 مليون جنيه ليكون أكبر مستشفى لعلاج أمراض الكبد فى مصر، والذى يقام به عمليات زرع الكبد وعلاج الأورام بأحدث الطرق الطبية العالمية.

ولفت إلى أن المرحلة الأولى من مستشفى الكبد الجديد تم تشغيله بشكل تجريبى ونقل تبعيته إلى المعهد الطبى القومى بدمنهور تمهيدا لافتتاحه رسميا خلال الفترة المقبلة ضمن المشروعات القومية التى يفتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسى.

كما تم توقيع بروتوكولات مع المعاهد الطبية المتخصصة فى أمراض الكبد لتوفير الكوادر الطبية والاستشاريين بالمستشفى وتدريب الأطباء وأطقم التمريض بتلك المعاهد الطبية.

وأشار وكيل وزارة الصحة، إلى أن المرحلة الأولى من المشروع الطبى الجديد مقام على مساحة 1660 مترًا مربعًا يقوم على خدمة مواطنى 5 محافظات، تشمل البحيرة والإسكندرية ومطروح والغربية وكفر الشيخ.

ويتكون المستشفى من دور أرضى ودورين علويين ويضم 9 عيادات تخصصية وعيادة أسنان وصيدلية ومعمل تحاليل وعيادتين أشعة تليفزيونية و5 أسرة عناية مركزة وجناح مناظير كامل يحتوى على غرفتين مناظير وغرفة إفاقة وغرفة تحضير مريض وتعقيم مركزى ومغسلة مركزية بالإضافة إلى غرفتى نفايات.

كما يضم المستشفى العيادات الخارجية لأمراض الكبد بأسعار رمزية لتخفيف الأعباء عن كاهل المرضى وكذلك عيادات أورام الكبد والفيروسات الكبدية والأشعة التداخلية.

وأكد وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، عن دعم وزير الصحة الدكتور أحمد عماد والمهندسة نادية عبده محافظ البحيرة لهذا الصرح الطبى الجديد، الذى يمثل إضافة حقيقية للمنظومة الطبية فى مصر.

وأشار إلى أن وزير الصحة ومحافظ البحيرة قد تفقدا أعمال تنفيذ المشروع، وقررت مؤخرًا محافظ البحيرة شراء جهاز أرجون بلازما لمستشفى الكبد لاستخدامه فى كى مناطق النزيف لمرضى الكبد على نفقة المحافظة.

إنشاء أول مستشفى للكبد بالبحيرة



تشغيل مستشفى الكبد بشكل تجريبى تمهيدًا لافتتاحه

توفير كافة الأجهزة الطبية بمستشفى الكبد بدمنهور