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صور.. ترامب يعرب عن أمله فى المباحثات بين الكوريتين

السبت، 06 يناير 2018 08:30 م
صور.. ترامب يعرب عن أمله فى المباحثات بين الكوريتين ترامب


(أ ف ب)
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عبر الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، اليوم السبت، عن أمله فى أن تتطرق المباحثات المقررة بين الكوريتين الشمالية والجنوبية الى ""أبعد من دورة الألعاب الأوليمبية" ملمحا الى مشاركة بلاده فى الوقت "المناسب".

وقال ترامب فى مؤتمر صحفى فى منتجع كمب ديفيد الرئاسى: "أود أن أراهم يتطرقون إلى ما هو أبعد من دورة الألعاب الأولمبية"، متابعا "وفى الوقت المناسب، سنشارك". وتأتى تصريحاته غداة اتفاق الكوريتين على إجراء أول حوار رسمى بينهما منذ أكثر من سنتين لمناقشة مشاركة كوريا الشمالية فى الألعاب الأولمبية الشتوية التى تنظمها كوريا الجنوبية الشهر المقبل.

 

الرئيس الأمريكى
الرئيس الأمريكى

 

ترامب بجوار وزير الدفاع ووزير الخارجية
ترامب بجوار وزير الدفاع ووزير الخارجية

 

ترامب
ترامب

 

كلمة ترامب
كلمة ترامب

 

          


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