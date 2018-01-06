صور.. بلغاريون يحتفلون بـ"عيد الغطاس" بالرقص والغناء والسباحة ببلدة كالوفر





كتب محمد رضا – تصوير (أ ف ب – رويترز)





احتفل المواطنون فى بلغاريا، اليوم السبت، بمناسبة حلول عيد الغطاس، وسبح الرجال والنساء فى المياه الباردة متحدين موجة الصقيع الشديدة بالأجواء الاحتفالية والبهجة التى تسود الأجواء، حيث سبحوا فى نهر تندزها، فى بلدة كالوفر، وسط ترديد الأغانى والرقص احتفالًا بتلك الذكرى الدينية.

ويحتفل العالم المسيحى، خلال شهر يناير الجارى، بـ"عيد الغطاس"، أو عيد العماد، وهو عيد يحتفل المسيحيون به فى السادس من يناير، من كل عام، لذكرى معمودية يسوع فى نهر الأردن على يد يوحنا المعمدان، ولهذا العيد أربعة أسماء أشهرها الغطاس، وكذلك الأبيفانيا، والثيؤفانيا، والأنوار، ولكل اسم قصة وأصل.



احتفالات عيد الغطاس فى بلغاريا



بلغاريون يحتفلون بعيد الغطاس



رقص ولهو فى بلغاريا احتفالًا بعيد الغطاس



رجل ينثر مياه النهر احتفالا بعيد الغطاس فى بلغاريا



اصطفاف المحتفلين بعيد الغطاس على ضفتى نهر ببلغاريا



رقص وغناء فى بلغاريا احتفالًا بعيد الغطاس



بلغاريون يرفعون علم بلادهم ويرقصون فى النهر



احتفالات خاصة للبلغاريين فى عيد الغطاس



رجال يرقصون فى النهر احتفالات بعيد الغطاس ببلغاريا



بلغاريا تحتفل بعيد الغطاس