صور.. بدء قداس عيد الميلاد المجيد بمطرانية بنى سويف

بنى سويف :هانى فتحى



شهد منذ قليل المهندس شريف حبيب، محافظ بنى سويف قداس عيد الميلاد بمطرانية ببا جنوب المحافظة، حيث كان فى استقباله نيافة الأنبا اسطفانيوس أسقف ببا والفشن وسمسطا على رأس جمع كبير من الآباء والكهنة والقساوسة والمئات من اقباط مدينة ببا وقراها، وذلك مشاركة للأخوة المسيحيين أفراحهم بعيد الميلاد المجيد، حيث قدم المحافظ التهنئة لجموع الحاضرين، متمنيا أن يكون عيدا وفرحة على كل المصريين.

وترأس الأنبا اسطفانوس صلاة القداس وألقى كلمة رحب خلالها بالمحافظ وضيوفه الكرام معربا عن اعتزازه بهذه الزيارة الكريمة والتى شهدت حضور اللواء جرير مصطفى مساعد وزير الداخلية مدير امن بنى سويف واللواء عصام العقلامى السكرتير العام واللواء خميس أبو الفضل السكرتير العام المساعد وأحمد دسوقى رئيس المدينة، والعديد من قيادات الأمنية والتنفيذية للمحافظة.