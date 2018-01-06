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صور.. بدء قداس عيد الميلاد المجيد بكنيسة الأنبا بيشوى فى بورسعيد

السبت، 06 يناير 2018 10:17 م
صور.. بدء قداس عيد الميلاد المجيد بكنيسة الأنبا بيشوى فى بورسعيد قداس عيد الميلاد المجيد بكنيسة الأنبا بيشوى فى بورسعيد


بورسعيد - محمد عزام
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أدى آلاف الأقباط بمحافظة بورسعيد، مساء اليوم، السبت، قداس عيد الميلاد المجيد بجميع الكنائس بمختلف الأحياء ومدينة بورفؤاد، وسط إجراءات أمنية مشددة.

 

وقد فتحت الكنائس أبوابها لأداء القداس وسط حالة من الاستنفار الأمنى التام، حيث توافد‏‎ ‎الآلاف من الأقباط بالمحافظة لأداء قداس الميلاد المجيد، بجميع كنائس الأقباط الأرثوذكس ‏ببورسعيد لاسيما‎ ‎كنيسة الأنبا بيشوى بميدان المنشية.

 

ورصدت عدسة "اليوم السابع" قداس عيد الميلاد من داخل كنيسة الأنبا بيشوى الكائنة بميدان المنشية فى حى الشرق ببورسعيد.

 

ترأس شعائر القداس‏ القمص بيشوى فخرى والقمص بولا سعد والقس بيمن صابر والقس أرميا فهمى كبار كهنة وآباء الكنيسة بجانب ‏حضور‎ ‎العديد من رجال الدين المسيحى.

 

هذا وقد قدمت الكنيسة مجموعة من الطقوس‎ ‎الدينية والترانيم الخاصة بتلك المناسبة، بجانب اقامة صلاة عيد الميلاد ‏المجيد.

 

وكانت قوات الشرطة قد أغلقت الشوارع المؤدية إلى الكنائس وكثفت من تواجدها بمحيط جميع الكنائس ، وتم عمل الكوردونات الأمنية الثابتة والمتحركة، ومشط خبراء وعناصر المفرقعات محيط الكنائس.

 

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