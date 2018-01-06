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صور.. الأنبا بافلى يترأس صلاة قداس العيد بالإسكندرية بحضور المحافظ

السبت، 06 يناير 2018 09:54 م
صور.. الأنبا بافلى يترأس صلاة قداس العيد بالإسكندرية بحضور المحافظ جانب من القداس


الإسكندرية جاكلين منير
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ترأس الأنبا بافلى، رئيس كنائس قطاع المنتزه، وأسقف الشباب بالإسكندرية، صلاة قداس عيد الميلاد المجيد، بالكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية، حيث أناب البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية الأنبا بافلى، لترأس صلاة قداس عيد الميلاد بالكنيسة المرقسية بالإسكندرية، ويشاركه فى الصلاة القس إبرام إيميل راعى الكنيسة وسكرتير مجلس الكهنة وأباء كهنة البطريركية.

 

وحضر للتهنئة الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية واللواء مصطفى النمر، مدير أمن الإسكندرية، وأكد محافظ الإسكندرية، على أن جميع مسلمى ومسيحيى مصر يصلون من أجلها ومن أجل استقرارها وتقدمها واستمرار الوحدة الوطنية والمحبة التى تجمع جميع أطياف المجتمع المصرى.

 

من جهة أخرى تستقبل الكنيسة التهنئة من القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة صباح غد، الأحد بالكاتدرائية المرقسية، ويستقبلهم الأنبا بافلى والقمص رويس مرقص الوكيل البابوى، والأباء الكهنة وقيادات الكنيسة.

 

الانبا بافلى
الانبا بافلى

 

جانب من الصلاة
جانب من الصلاة

 

جانب من الحضور
جانب من الحضور

 

الكتدرائية المرقسية
الكتدرائية المرقسية

 

الانبا بافلى يترأس الصلاة
الانبا بافلى يترأس الصلاة

 

صلاة القداس
صلاة القداس

 

الانبا بافلى يصلى
الانبا بافلى يصلى

 

المحافظ و مدير الامن
المحافظ و مدير الامن

 

مدير الامن
مدير الامن
 

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