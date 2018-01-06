صور.. الأقباط يؤدون قداس عيد الميلاد المجيد بجنوب سيناء





جنوب سيناء – فايزة مرسال





أدى مئات الأقباط بجنوب سيناء صلاة قداس عيد الميلاد، بجميع كنائس المحافظة مساء يوم السبت، وتوافد الأقباط على الكنائس بجنوب سيناء كنيسة النبى موسى بطور سيناء، وكنسية السمائيين بشرم الشيخ وكنسية رأس سدر.

ورصدت عدسة "اليوم السابع"، صلاة قداس كنسية النبى موسى بطور سيناء، حيث ترأس صلاة قداس شعائر القداس والصلاة القس مينا سعد راعى كنسية النبى موسى، والعديد من رجال الدين المسيحى وقدمت الكنسية العديد من الطقوس الدينية والترانيم الخاصة بتلك المناسبة وإقامة صلاة عيد الميلاد المجيد.

وشهد محيط الكنائس بجنوب سيناء إجراءات أمنية مشددة من الشرطة والقوت المسلحة وضع بوابات إلكترونية على مداخل الكنسية وانتشار قوات الأمن بجميع الأماكن المحيطة بالكنسية بحضور القيادات الأمنية لتامين قداس عيد الميلاد المجيد.



اثناء-اداء-الصلاه



اثناء-صلاه-قداس



القداس