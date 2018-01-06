video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الأحد، 07 يناير 2018 01:12 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

صور.. آلاف البلجيكيين يتحدون البرد القارس ويسبحون فى بحر الشمال

السبت، 06 يناير 2018 09:30 م
صور.. آلاف البلجيكيين يتحدون البرد القارس ويسبحون فى بحر الشمال البلجيكيين يتحدون البرد القارس


(رويترز)
إضافة تعليق


تحدى آلاف البلجيكيين البرد القارس اليوم السبت وسبحوا فى بحر الشمال بمدينة أوستند فى تقليد سنوى احتفالا بالعام الجديد.

ورغم وصول درجة حرارة الجو والمياه إلى ست درجات مئوية نزل 4500 شخص، وهم يرتدون أزياء غير تقليدية زاهية الألوان، إلى المياه قبالة القاعات الملكية فى المدينة.

وبينما اكتفى البعض بوضع أقدامهم فى المياه استغل آخرون وجود كثير من رجال الإنقاذ وسبحوا فى الأمواج الباردة.

وقال أحد المشاركين فى الاحتفال وكان يرتدى زى الرجل البدائى ويدعى يوريس "عندما تنزل (إلى المياه) تشعر أنها باردة لكن إذا دخلت لمسافة أعمق تشعر أنها جيدة للغاية ورائعة".

وقال منظمون إن الإقبال على الدورة السابعة والعشرين من هذه الاحتفالية متوسط وإن درجات الحرارة ليست باردة للغاية مقارنة بما كانت عليه العام الماضى حين كانت تحت الصفر.

وقال يوردى فيلدرز، وهو يرتدى زى البطريق مثل مجموعة من أصدقائه، "نشارك للعام الخامس".

بلجيكييون-يسبحون-في-المياه
بلجيكييون يسبحون في المياه

رجل-يرتدي-زي-غريب
رجل يرتدي زي غريب

شابة-مشاركة-في-السباحة
شابة مشاركة في السباحة

طفل-يسبح
طفل يسبح

علم-بلجيكا
علم بلجيكا

مسنة-تسبح-في-المياه-الباردة
مسنة تسبح في المياه الباردة

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

بلجيكا ترفض عودة المنتمين لداعش وتطالب بمحكامتهم مكان ارتكاب جرائمهم

صور.. سقوط "رافعة بناء" بسبب سوء الأحوال الجوية فى بلجيكا

البلجيكيين

البرد القارس

سباحة

بلجيكا

اخبار بلجيكا



لا تفوتك
فيديو.. البابا تواضروس: كلمة "كريسماس" مصرية وتعنى ميلاد المسيح

فيديو.. البابا تواضروس: كلمة "كريسماس" مصرية وتعنى ميلاد المسيح

شاركونا بصوركم فى احتفالات عيد الميلاد المجيد

شاركونا بصوركم فى احتفالات عيد الميلاد المجيد

حتى لا تخدم التنظيمات الإرهابية.. إصلاحيون يطالبون بعدم تداول فيديوهات الذبح والقتل لـ"الإخوان وداعش".. مفكر إسلامى: نسوق إجرامهم بنشر أفلامهم.. وقيادى تأريخى بالجماعة الإسلامية: تجاهلها يميت أفكارهم

حتى لا تخدم التنظيمات الإرهابية.. إصلاحيون يطالبون بعدم تداول فيديوهات الذبح والقتل لـ"الإخوان وداعش".. مفكر إسلامى: نسوق إجرامهم بنشر أفلامهم.. وقيادى تأريخى بالجماعة الإسلامية: تجاهلها يميت أفكارهم

رسائل الحب والسلام والطمأنينة من قلب العاصمة الإدارية.. السيسي من كاتدرائية ميلاد المسيح: افتتاحها رسالة سلام للعالم.. ويؤكد: محدش يقدر يقسمنا.. والمحتفلون: "عاش السيسي وتحيا مصر".. والزغاريد تعم المكان

رسائل الحب والسلام والطمأنينة من قلب العاصمة الإدارية.. السيسي من كاتدرائية ميلاد المسيح: افتتاحها رسالة سلام للعالم.. ويؤكد: محدش يقدر يقسمنا.. والمحتفلون: "عاش السيسي وتحيا مصر".. والزغاريد تعم المكان

كيف تجد أفضل مكان لالتقاط إشارة واى فاى قوية داخل منزلك؟

كيف تجد أفضل مكان لالتقاط إشارة واى فاى قوية داخل منزلك؟

شاهد كيف ردت بطلة العالم للاسكواش الجميل لوالديها

شاهد كيف ردت بطلة العالم للاسكواش الجميل لوالديها

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة