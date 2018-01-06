صور.. آلاف البلجيكيين يتحدون البرد القارس ويسبحون فى بحر الشمال





(رويترز)





تحدى آلاف البلجيكيين البرد القارس اليوم السبت وسبحوا فى بحر الشمال بمدينة أوستند فى تقليد سنوى احتفالا بالعام الجديد.

ورغم وصول درجة حرارة الجو والمياه إلى ست درجات مئوية نزل 4500 شخص، وهم يرتدون أزياء غير تقليدية زاهية الألوان، إلى المياه قبالة القاعات الملكية فى المدينة.

وبينما اكتفى البعض بوضع أقدامهم فى المياه استغل آخرون وجود كثير من رجال الإنقاذ وسبحوا فى الأمواج الباردة.

وقال أحد المشاركين فى الاحتفال وكان يرتدى زى الرجل البدائى ويدعى يوريس "عندما تنزل (إلى المياه) تشعر أنها باردة لكن إذا دخلت لمسافة أعمق تشعر أنها جيدة للغاية ورائعة".

وقال منظمون إن الإقبال على الدورة السابعة والعشرين من هذه الاحتفالية متوسط وإن درجات الحرارة ليست باردة للغاية مقارنة بما كانت عليه العام الماضى حين كانت تحت الصفر.

وقال يوردى فيلدرز، وهو يرتدى زى البطريق مثل مجموعة من أصدقائه، "نشارك للعام الخامس".