شمامسة كاتدرائية العاصمة الإدارية يستعدون للقداس.. وأجراس الاحتفال تدق





كتبت – سارة علام





غادر فريق الشمامسة كنيسة ميلاد المسيح من باب جانبى، استعدادًا للسير خلف البابا تواضروس، خلال زفة قداس عيد الميلاد.

فيما دقت أجراس كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية لتعلن بدء الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.