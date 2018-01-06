شمامسة كاتدرائية العاصمة الإدارية يستعدون للقداس.. وأجراس الاحتفال تدق

شمامسة كاتدرائية العاصمة الإدارية يستعدون للقداس.. وأجراس الاحتفال تدقالسبت، 06 يناير 2018 06:56 م
كاتدرائية العاصمة الإدارية
كتبت – سارة علام
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غادر فريق الشمامسة كنيسة ميلاد المسيح من باب جانبى، استعدادًا للسير خلف البابا تواضروس، خلال زفة قداس عيد الميلاد.
فيما دقت أجراس كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية لتعلن بدء الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.
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