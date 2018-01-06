شعبة البن تطالب بمهلة 6 أشهر للتجار لتطبيق "كتابة الأسعار على المنتجات"السبت، 06 يناير 2018 04:00 ص
البن اليمنى
كتب حسام الشقويرى
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طالبت شعبة البن بغرفة تجارة القاهرة وزارة التموين بمد مهلة 6 أشهر للتجار لتطبيق قرار كتابة الأسعار على المنتجات والاكتفاء بالتحذيرات لحين توفيق أوضاعهم وفقاً لمتطلبات وآليات تنفيذ القرار وخاصة فيما يتضمن إعطاء فرصة للموردين والمنتجين لتسجيل الأسعار على المنتجات .
وأضاف حسن فوزى فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع " أن مدة شهر لا تكفى لإعطاء الفرصة للتجار للتعرف على كيفية التطبيق، وكذلك تنفيذ الإستعدادات الخاصة بتسجيل سعر المستهلك على العبوات من جهة وعلى الفاتورة الضريبية أيضا، حيث أن الكثير من الشركات المنتجة أوالموردين لم يسجلوا الأسعار من خلال الفواتير حتى الآن على الرغم من مضى أسبوع على بدء سريان القرار.
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