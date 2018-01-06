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السبت، 06 يناير 2018 10:16 م
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"شركات السياحة": لم نتلق إخطارا رسميا بفرض 1000 جنيه رسوما على المعتمرين

السبت، 06 يناير 2018 04:18 م
"شركات السياحة": لم نتلق إخطارا رسميا بفرض 1000 جنيه رسوما على المعتمرين أشرف شيحة عضو غرفة شركات السياحة


كتبت ميرفت رشاد
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قال أشرف شيحة، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، إن الشركات العاملة فى مجال السياحة الدينية لم تتلق أى إخطار رسمى بفرض رسم قدره 1000 جنيه على كل مواطن يرغب فى أداء العمرة خلال العام الجارى، نافيا ما تردد داخل الأوساط السياحية عن فرض رسوم على المعتمرين.

وأضاف "شيحة"، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن أى رسوم تُفرض على المواطنين شأن خاص بالدولة، ولا علاقة بالشركات به، رافضا فرض أى أعباء جديدة على المواطنين بعدما تردد أن هناك مقترحات بفرض رسوم على المعتمرين حال تكرار العمرة، أسوة بقرار المملكة العربية السعودية بتحصيل 2000 ريال رسوما حال تكرار العمرة أو الحج.

وتوقع عضو الجمعية العمومية بغرفة شركات السياحة، بدء تنظيم رحلات موسم العمرة اعتبارا من منتصف فبراير المقبل، مؤكدا أن متخذى قرار تأجيل موسم العمرة لوقت الذروة "رجب - شعبان - رمضان" مخطئ، وكلف المواطن أعباء مالية تصل إلى 30% زيادة فى أسعار البرامج خلال هذه الشهور، مقارنة بأسعار عمرة "المولد النبوى".


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