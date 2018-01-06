شرطة البريد تضبط سيدة متزوجة وتحصل على معاش مطلقات





كتب محمود عبد الراضى





تمكنت مباحث إدارة شرطة البريد من ضبط سيدة استولت على مبلغ 323 جنيه عن طريق الجمع بين معاشى الضمان الاجتماعى فئة مطلقات وزواجها من آخر من مكتب بريد ملوى ثالث التابع لمنطقة بريد المنيا، ووبمواجهتها اعترفت بارتكابها للواقعة وقامت بسداد المبلغ .

ووجه اللواء قاسم حسين مساعد وزير الداخلية باتخاذ كافة الاجراءات القانونية وتحرير المحضر اللازم بإدارة شرطة البريد وأرسل بالمتهمة لقسم شرطة ملوى لقيدها وعرضها على النيابة.