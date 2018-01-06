س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مبنى البرلمان فى العاصمة الإدارية الجديدة





كتب أحمد حربى





ينتظر الملايين من أبناء مصر، إنشاء مبنى جديد للبرلمان، داخل العاصمة الإدارية الجديدة، ليكون أحدث مبنى برلمان فى تاريخ مصر الحديث.

اليوم السابع يقدم تحليلا وافيا عن كل الأسئلة والاستفسارات التى تدور بأذهان الكثيرين حول مبنى البرلمان فى العاصمة الجديدة.



مبنى البرلمان بالعاصمة الإدارية

س: أين يقع مبنى البرلمان تحديداً داخل العاصمة الإدارية الجديدة ؟

ج يقع مبنى البرلمان بجوار الحى الحكومى ومواجه لمبنى مجلس الوزراء، وعلى بعد 10 دقائق من مبنى الكاتدرائية وفندق الماسة، ونحو 15 دقيقة أخرى من الحى السكنى، ويقع فى قلب مشروع العاصمة الإدارية.

س: ما الشركة المنفذة لمبنى البرلمان الجديد؟

ج شركة المقاولون العرب، هى الشركة المنفذة لمبنى برلمان العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

س: كم مساحة البرلمان الجديد؟ وكم عاملا ومهندسا يقومون بإنجازه؟

ج: يقام البرلمان الجديد بالعاصمة الإدارية على مساحة 33 فدانا بما يوزاى 138 ألف متر مكعب، ويمثل 3 أضعاف مساحة مبنى مجلس النواب الحالى، ويعمل داخل مبنى البرلمان نحو 1000 عامل ومهندس وفنى، فى أحدث مبنى برلمان فى تاريخ مصر الحديث.



مبنى البرلمان بالعاصمة الإدارية

س مم يتكون مبنى البرلمان داخل العاصمة الادارية الجديدة؟

ج يتكون من جزئين، الجزء الأول، عبارة عن مبنى رئيسى يتضمن قاعة رئيسية تسع لنحو 1000 شخص، وتصل مساحة هذا الجزء لنحو 20 ألف متر مربع، و الجزء الأخر يتمثل فى مجموعة من المبانى الخدمية وكبارى لربط المبانى ببعضها، ولاند سكيب وخلافه.

س هل يوجد فى البرلمان مركز للشرطة والإسعاف؟

ج نعم ولأول مرة يتضمن البرلمان مقر كامل لمركز شرطة، ووحدة إسعاف وجراج عبارة عن طابقين، لخدمة كافة العاملين والمترديين على البرلمان.

س ما هو شكل البرلمان الجديد وكم ارتفاعه؟

ج يصل ارتفاع البرلمان لـ65 متر ، وينتهى بقبة رئيسية بقطر 50 متر مربع.

س متى تم البدء فى العمل فى تشييد موقع البرلمان؟ وكم نسبة بناؤه؟

ج شركة المقاولون العرب استلمت موقع البرلمان فى شهر يوليو الماضى، ووصلت نسبة التنفيذ حتى الان لـ20%، وهناك برنمج زمنى مضغوط للانتهاء منه فى أقرب وقت ممكن وقبل الموعد المحدد.



-صور-مبنى-البرلمان-بالعاصمة-الإدارية



صور-مبنى-البرلمان-بالعاصمة-الإدارية-

س ما نظام العمل للعمال والمهندسين فى البرلمان الجديد؟

ج هناك نحو 1000 عامل وفنى ومهندس يعملون داخل مبنى البرلمان، على مدار الـ24 ساعة، بنظام 3 ورديات، وتم توفير مكان لإقامة جزء من العمال داخل مبنى البرلمان، والجزء المتبقى تم توفير وسائل نقل لهم لتوصيلهم لمقر إقامتهم وموقع البرلمان.

س كم تبلغ إجمالى كميات الحفر بالمشروع ؟

ج البرلمان سيكون عبارة عن تحفة معمارية تمتزج بالأصالة والتاريخ والديكور الحديث، لافتا إلى أن إجمالى كميات الحفر بالمشروع بلغت نحو 320 ألف متر مكعب، ومن ضمنها ما يقرب ( 160.000 متر مكعب ) صخر.



صور-مبنى-البرلمان-بالعاصمة-الإدارية



صور-مبنى-البرلمان-بالعاصمة-الإدارية