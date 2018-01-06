سيارات الكسح تسحب تجمعات مياه الأمطار من شوارع مدينة الإسماعيلية





الإسماعيلية- جمال حراجى





أعلن المهندس أحمد عزب، رئيس مجلس إدارة شركة مياه القناه، عن أن سيارات الكسح قامت بعملية سحب مياه الأمطار التى تجمعت فى بعض الشوارع، بالإضافة إلى قيام النافورى بتسليك خطوط الصرف الصحى بالشوارع التى تعرضت لتكدس مياه الأمطار بوسط مدينة الإسماعيلية، وخاصة أحياء السلام والشيخ زايد والمحطة الجديدة وعرايشية مصر.

وأشار عزب، فى بيان له اليوم، أن سيارات الشركة جاهزة لمواجهة أية كوارث فى أى وقت بإشراف المهندس كمال موافى رئيس الحملة الميكانيكية نظراً لوجود عدد كبير من العمال والفنيين المدربين، وإنه جارى الانتهاء من التخلص من مياه الأمطار خلال فترة زمنية قليلة بالمناطق التى تتواجد بها، نظرًا لارتفاع منسوب مياه الأمطار ببعض الشوارع بمنطقة أبوعطوة والشهداء، وأنه يتم تطويع جميع الإمكانيات بالشركة من معدات وتجهيزات لرفع مياه الأمطار بأحياء وشوارع الإسماعيلية، من أجل موسم شتاء خالى من المشاكل بالمحافظة.