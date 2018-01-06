سفير بغداد بمصر: فلول داعش المهزومة بالعراق وسوريا تتجمع فى سيناء.. فيديو





كتب أحمد جمعة - أسامة طلعت





قال حبيب هادى الصدر، سفير العراق فى القاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، وجود تعاون مخابراتى مشترك بين مصر والعراق، مشددا على ضرورة أن يزيد هذا التعاون خلال الفترة المقبلة.

وأضاف "الصدر"، فى تصريحات خاصة لـ"فيديو 7"، قناة اليوم السابع المصورة، على هامش احتفالية السفارة بالذكرى 97 لتأسيس الجيش العراقى والانتصار على داعش - أن الإرهابيين المهزومين فى العراق وسوريا يجمعون فلولهم المهزومة فى سيناء، وأن القيادة المصرية على علم بذلك، متابعا: "تنظيم داعش ليس عدوا تقليديا، لكنه يقاتل كالأشباح".

وأوضح سفير بغداد بالقاهرة، أن العراق نجح فى فك لغز قتال هذه المجموعات، وأن بلاده على استعداد للوقوف بجانب مصر إيمانا منها بأن مصر قلب العروبة النابض، وحرصا على القضاء على داعش نهائيا، مضيفا: "اللقاء الأخير الذى كان بين رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى والرئيس عبد الفتاح السيسى، شهد مباحثات فى الأمور الاقتصادية، تمهيدا لدخول الشركات المصرية بعمالتها للساحة العراقية، لتضع بصمتها المضيئة فى إعادة إعمار المدن المحررة".

وأشار حبيب هادى الصدر، إلى أن الشركات المصرية المشاركة فى إعمار العراق ستحقق هدفين مهمين، أولا هدف اقتصادى، وثانيا هدف معنوى وتاريخى، ليذكر التاريخ أن مصر وقفت بجانب العراق لبنائها من جديد ودعمها، وعن زيارة الرئيس السيسى للعراق، قال إن الرئيس السيسى أبدى رغبته فى زيارة العراق، إلا أن وقت الزيارة لم يتحدد بعد.