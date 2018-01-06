سفر وعودة 1354 مصريا وليبيا و 211 شاحنة عبر منفذ السلوم

سفر وعودة 1354 مصريا وليبيا و 211 شاحنة عبر منفذ السلومالسبت، 06 يناير 2018 03:08 ص
منفذ السلوم
مطروح - حسن مشالى
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أنهت سلطات منفذ السلوم البرى، سفر ووصول 1354 مصريا وليبيا و 211 شاحنة فى الاتجاهين، خلال الـ 24 ساعة الماضية.
تلقى اللواء هشام نصر مدير أمن مطروح، إخطارا بالمتابعة الأمنية فى منفذ السلوم رصدت إنهاء إجراءات سفر 984 إلى الجانب الليبى، بينهم 189 مصريا و795 ليبيا، كما تم إنهاء إجراءات وصول 270 بينهم 247 سبق مغادرتهم البلاد بطريقة شرعية و 23 غادروا البلاد متسللين بطريقة غير شرعية، وبذلك يرتفع عدد العائدين من ليبيا عبر منفذ السلوم منذ 16 فبراير 2015، عقب تعرض 21 مصريا للذبح على يد الجماعات الإرهابية هناك وحتى الآن إلى 375 ألف و 584 مصريا.
وعلى جانب آخر سجلت حركة سفر الشاحنات، إنهاء إجراءات سفر 99 شاحنة إلى الجانب الليبى وعودة 112 شاحنة عقب تفريغ حمولاتها داخل الأراضى الليبية، بالمنطقة الشرقية.
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