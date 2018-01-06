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السبت، 06 يناير 2018 10:16 م
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سعر اليورو اليوم السبت 6-1-2018 فى مصر واستقرار العملة الأوروبية

السبت، 06 يناير 2018 11:29 ص
سعر اليورو اليوم السبت 6-1-2018 فى مصر واستقرار العملة الأوروبية اسعار اليورو اليوم السبت


كتبت: دانه الحديدى
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استقر سعر اليورو الأوروبى مقابل الجنيه المصرى، اليوم السبت 6-1-2018، على نفس اسعار ختام الاسبوع الماضى، والذى شهد انخفاضا تراوح من 4 إلى 10 قروش فى عدد من البنوك، مسجلا 21.21 جنيه للشراء و21.36 جنيه للبيع قى تعاملات البنك الأهلى المصرى.

 

اليورو اليوم
اليورو اليوم

 

سعر اليورو فى البنك المركزى

 

21.23 جنيه للشراء

21.36 جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

 

21.21  جنيه للشراء

21.36 جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى بنك مصر

 

21.20 جنيه للشراء

21.36 جنيه للبيع

 

سعر اليورو
سعر اليورو

 

سعر اليورو فى بنك القاهرة

 

21.21 جنيه للشراء

21.39  جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

 

 21.20 جنيه للشراء

 21.63 جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

 

21.17 جنيه للشراء

21.50  جنيه للبيع

 

صرف اليورو
صرف اليورو

 

 

 

 

 

 


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