سعر الريال السعودى اليوم السبت 6-1-2018 واستقرار العملة السعودية

سعر الريال السعودى اليوم السبت 6-1-2018 واستقرار العملة السعوديةالسبت، 06 يناير 2018 11:48 ص
اسعار اليورو اليوم السبت
كتبت ــ دانه الحديدى
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استقر سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى، اليوم السبت 6-1-2018، على اسعار ختام تعاملات الاسبوع الماضى بمختلف البنوك المصرية، وذلك بعد الانخفاض الذى شهدته العملة السعودية، والذى تراوح من قرش إلى 3 قروش فى مختلف البنوك العاملة فى مصر.
الريال السعودى اليوم
سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى
4.71 جنيه للشراء
4.73 جنيه للبيع
سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى
4.71 جنيه للشراء
4.73 جنيه للبيع
سعر الريال السعودى فى بنك مصر
4.70 جنيه للشراء
4.73 جنيه للبيع
سعر صرف الريال السعودى اليوم
سعر الريال السعودى فى بنك القاهرة
4.69 جنيه للشراء
4.74 جنيه للبيع
سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib
4.68 جنيه للشراء
4.73 جنيه للبيع
سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية
4.67 جنيه للشراء
4.72 جنيه للبيع
سعر الريال السعودى اليوم
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