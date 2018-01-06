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السبت، 06 يناير 2018 10:16 م
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سعر الريال السعودى اليوم السبت 6-1-2018 واستقرار العملة السعودية

السبت، 06 يناير 2018 11:48 ص
سعر الريال السعودى اليوم السبت 6-1-2018 واستقرار العملة السعودية اسعار اليورو اليوم السبت


كتبت ــ دانه الحديدى
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استقر سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى، اليوم السبت 6-1-2018، على اسعار ختام تعاملات الاسبوع الماضى بمختلف البنوك المصرية، وذلك بعد الانخفاض الذى شهدته العملة السعودية، والذى تراوح من قرش إلى 3 قروش فى مختلف البنوك العاملة فى مصر.

 

الريال السعودى اليوم
الريال السعودى اليوم

 

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى

 

4.71 جنيه للشراء

4.73 جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى

 

4.71 جنيه للشراء

4.73 جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

 

4.70 جنيه للشراء

4.73 جنيه للبيع

 

سعر صرف الريال السعودى اليوم
سعر صرف الريال السعودى اليوم

 

سعر الريال السعودى فى بنك القاهرة

 

4.69  جنيه للشراء

4.74 جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

 

4.68 جنيه للشراء

4.73 جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

 

4.67 جنيه للشراء

4.72 جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودى اليوم
سعر الريال السعودى اليوم

 


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