سعر الدولار اليوم السبت 6-1-2018 واستقرار العملة الأمريكية

سعر الدولار اليوم السبت 6-1-2018 واستقرار العملة الأمريكيةالسبت، 06 يناير 2018 11:17 ص
اسعار الدولار اليوم السبت
كتبت: دانه الحديدى
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استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى، خلال تعاملات اليوم السبت 6-1-2018، بمختلف البنوك المصرية، على نفس تعاملات ختام الاسبوع الماضى نظرا لعطلة البنوك الاسبوعية اليوم، بعد الانخفاض الذى شهدته اسعار العملة الامريكية الاسبوع الماضى، والذى وصل إلى 6 قروش فى بعض البنوك، مسجلا 17.67 جنيه للشراء، و 17.77 جنيه للبيع فى تعاملات البنك الأهلى.
الدولار اليوم
متوسط سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى
17.66 جنيه للشراء
17.76 جنيه للبيع
سعر الدولار فى بنك مصر
17.66 جنيه للشراء
17.76 جنيه للبيع
سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
17.67 جنيه للشراء
17.77 جنيه للبيع
سعر الصرف للدولار
سعر الدولار فى بنك القاهرة
17.65 جنيه للشراء
17.75 جنيه للبيع
سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib
17.66 جنيه للشراء
17.76 جنيه للبيع
سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
17.65 جنيه للشراء
17.75 جنيه للبيع
سعر الدولار
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