سائق يتهم طبيبة بالتسبب فى وفاة زوجته داخل مستشفى منيا القمح بالشرقية





الشرقية- فتحية الديب





تقدم أحمد إبراهيم، زوج ضحية الإهمال الطبى، داخل مستشفى منيا القمح العام، نتيجة الإهمال الطبى، بمذكرة للنيابة العامة يتهم فيه الطبيبة"مها. ال" بالتسبب فى الإهمال بعدم إشرافها على الحالة، وتقاعسها عن تأدية واجبها.

وقال أحمد فكرى والى، محامى المجنى عليها، إنه تقدم اليوم بمذكرة رسمية للمستشار محمد المركبى، مدير نيابة منيا القمح، يطالب فيه باتهام زوج المجنى عليها، للطبيبة"مها. ال" فى واقعة القتل الخطأ بالإهمال فى الأشراف على العملية الفاشلة.

وتلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا لمركز شرطة منيا القمح، من "أحمد إبراهيم مسلم حسين" 32 سنة سائق ومقيم بندر منيا القمح، بوفاة زوجته" فريال السيد حسين إبراهيم"33 سنة ربة منزل، إثر إجراء عملية "كحت " بمستشفى منيا القمح العام، وإتهم إدارة المستشفى بالإهمال الطبى، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 60512 جنح المركز لسنة 2017.

وأوضح محامى أسرة المجنى عليها، أنه حصل على تقرير طبى بمستشفى الزقازيق الجامعى، وتبين أن المريضة دخل المستشفى، بتشخيص آلام حادة بالبطن ما بعد عملية كحت خارج مستشفيات جامعة الزقازيق،مع احتمالية وجود ثقب بالأمعاء وما يستجد وقد تم عمل استكشاف للبطن ووجد ثقبين بالأمعاء وتم عمل استئصال لجزء من الأمعاء وتوصيلها ببعض وقد وجدت كميات هائلة من الصديد داخل البطن وتم عمل غسيل للبطن من الصديد، ووجد ثقب بالرحم تم تركه للعلاج تحفظيا بعد استشارة أطباء النساء والتوليد، وإحالة الحالة إلى العناية المركزة نتيجة لتدهور حالتها العامة.