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زوجة مسجون النهضة مدته بالمخدرات ليبيعها لزملائه والنيابة حبستهما احتياطيا

السبت، 06 يناير 2018 07:00 ص
زوجة مسجون النهضة مدته بالمخدرات ليبيعها لزملائه والنيابة حبستهما احتياطيا حجز - أرشيفية


كتب كريم صبحى
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لم يتعظ  عاطل فى حبسه على ذمة اتهامه بحيازة مخدرات وقرر ممارسة نشاطه داخل سجن النهضة ببيع المخدرات والأقراص للمسجونين بعد إدخالها فى الزيارات التى تأتى له من أفراد عائلته وخاصة زوجته.

وكشفت تحقيقات نيابة السلام عن أن المتهم اتفق مع زوجته على إدخال المخدرات له فى الطعام لبيعها للمسجونين وبالفعل تمكنت من إدخال أقراص فى كل زيارة بعد إخفائها  فى الأطعمة إلى أن كشف رجال المباحث حيلتها وألقوا القبض عليها.

وتوصلت التحريات والتحقيقات إلى أن المتهم وضع تسعيرة لزملائه داخل سجن النهضة بمدينة السلام وعليه أمرت نيابة السلام بحبس المسجون وزوجته 4 أيام على ذمة التحقيق فى اتهامهما بالاتجار فى المخدرات.

 

 


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