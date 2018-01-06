زلزال بقوة 5.1 درجة على مقياس ريختر يضرب غرب إيران





(رويترز)





قال التلفزيون الرسمى إن زلزالا بقوة 5.1 درجة هز غرب إيران اليوم السبت فى نفس المنطقة التى تعرضت فى نوفمبر تشرين الثانى لزلزال بقوة 7.3 درجة مما أدى إلى مقتل أكثر من 600 شخص.

ولم يذكر التلفزيون أى أنباء فورية عن حدوث أضرار أو خسائر فى الأرواح.