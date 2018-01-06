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زلزال بقوة 5.1 درجة على مقياس ريختر يضرب غرب إيران

السبت، 06 يناير 2018 06:11 م
زلزال بقوة 5.1 درجة على مقياس ريختر يضرب غرب إيران مقياس ريختر


(رويترز)
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قال التلفزيون الرسمى إن زلزالا بقوة 5.1 درجة هز غرب إيران اليوم السبت فى نفس المنطقة التى تعرضت فى نوفمبر تشرين الثانى لزلزال بقوة 7.3 درجة مما أدى إلى مقتل أكثر من 600 شخص.

ولم يذكر التلفزيون أى أنباء فورية عن حدوث أضرار أو خسائر فى الأرواح.


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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

انتظر مكر خير الماكرين

هل سيأتى باذن الله يوما ما ماهو جدير بالإهتمام من ايران ؟؟؟؟

انتظر مكر خير الماكرين ولو بعد حين ولو بعد حين ولو بعد حين.

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