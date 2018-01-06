"رويترز": الشرطة السودانية تفرق محتجين على ارتفاع أسعار الخبز بقنابل الغاز





(رويترز)





قال شهود لرويترز إن الشرطة السودانية أطلقت الغاز المسيل للدموع، اليوم السبت لتفريق نحو 400 متظاهر نظموا مسيرة فى مدينة سنار للاحتجاج على ارتفاع أسعار الخبز.. ولم ترد تقارير عن سقوط قتلى أو مصابين.

وتضاعف سعر الخبز فى السودان منذ أن ألغت الحكومة الدعم هذا الأسبوع فى ميزانية عام 2018.

وقال اتحاد المخابز أمس الجمعة، إن سعر رغيف الخبز ارتفع من نصف جنيه إلى جنيه سودانى بعد ارتفاع أسعار الدقيق.

وقال متظاهر فى سنار التى تبعد نحو 300 كيلومتر جنوبى الخرطوم "نحتج اليوم على زيادة أسعار الخبز وندعو الحكومة إلى إلغائها".

وأضاف المتظاهر الذى طلب عدم ذكر اسمه "لا يمكننا أن نتحمل دفع جنيه كامل مقابل رغيف واحد". ولم يتسن الوصول لمسؤولين فى وزارة الداخلية للتعليق.

ودعت أحزاب المعارضة الرئيسية فى البلاد إلى احتجاجات سلمية على ارتفاع الأسعار وتجمعت حشود خارج مخابز فى الخرطوم أمس الجمعة للتعبير عن إحباطها من الخطوة التى اتخذتها الحكومة.

وبدأت الحكومة السودانية سلسلة إصلاحات اقتصادية تماشيا مع توصيات من صندوق النقد الدولى تهدف إلى انتشال اقتصاد البلاد المنهك من عثرته.

ويعانى الاقتصاد السودانى منذ انفصال جنوب السودان فى 2011 آخذا معه ثلاثة أرباع إنتاج البلاد من النفط وهو المصدر الرئيسى للعملة الأجنبية وللدخل الحكومي.

وانخفضت قيمة الجنية السودانى فى أكتوبر بعد أن رفعت الولايات المتحدة حظرا تجاريا فرضته لمدة عشرين عاما مما دفع الشركات لزيادة الواردات مما زاد الضغوط على العملة الأجنبية الشحيحة أصلا.

وفى أول أيام العام الجديد خفض السودان قيمة عملته فى سعر الصرف الرسمى إلى 18 جنيها مقابل الدولار من 6.7 جنيه.