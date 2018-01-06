رفض قطرى لتطبيع فريق التنس.. وتدشين هاشتاج "تطبيع اتحاد التنس مرفوض"السبت، 06 يناير 2018 05:50 م
رفض التطيبع القطرى مع إسرائيل
كتب آسر أحمد
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دشن عدد من المواطنين القطريين هاشتاج "تطبيع اتحاد التنس مرفوض"، لتوصيل أصواتهم بالرفض التام لما يفعله تنظيم الحمدين، بعد استضافة لاعب التنس الإسرائيلى دودى سيلا للمشاركة فى بطولة قطر المفتوحة للتنس المقامة حالياً فى الإمارة.
وشارك الهاشتاج فى قائمة الأكثر تداولاً بموقع التدوينات القصيرة تويتر، بعشرات الآلاف من التعليقات الرافضة للتطبيع مع الكيان الصهيونى.
وعلى نفس السياق علق الشيخ سلطان بن سحيم، رئيس المعارضة القطرية على الهاشتاج قائلاً: "متى كان للشعب القطرى صوت مسموع لدى النظام.. قلناها لكم يا شعبنا الحبيب عدوى التقية أصابتنا مع الاحتلال الإيرانى لنا، لا تنه عن خلق وتأتى بمثله عار عليك إذا فعلت عظيم".
قائمة تويتر فى قطر
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