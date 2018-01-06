رئيس مجلس النواب العراقى: بلادنا يستعد لمرحلة جديدة تحفظ حقوق الجميع





بغداد (أ ش أ)





أكد رئيس مجلس النواب العراقى سليم الجبورى، اليوم السبت، أن العراق يستعد لمرحلة جديدة تحفظ حقوق الجميع بمن فيهم الإقليات وتجعلهم سواسية أمام القانون ضمن مبدأ المواطنة.

وذكرت وكالة أنباء الإعلام العراقى "واع" أن تصريحات الجبورى جاءت على هامش لقائه اليوم، وفدا من مسيحيى الشرق الأوسط فى مجلس الشيوخ الفرنسى برئاسة برونو روتايو .

ونقلت الوكالة العراقية عن بيان للجبوري، أنه جرى خلال اللقاء بحث تطورات الأوضاع فى العراق والمنطقة، والعلاقات الثنائية بين فرنسا والعراق خصوصا على مستوى المؤسسات التشريعية، وسبل فتح آفاق جديدة من التعاون بين البلدين، خصوصا فى مجال مكافحة الإرهاب والتنسيق الثنائى لملاحقة عصابات داعش المجرمة ".

وأضاف البيان " أنه جرى بحث أوضاع المسيحيين فى العراق ، إذ اكد رئيس مجلس النواب، أن الشعب العراقى بكل مكوناته بمن فيهم الأخوة المسيحيين تعرضوا للخطر جراء الهجمة الإرهابية، لافتا إلى أن اليوم وبعد القضاء على الإرهاب فان العراق يستعد لمرحلة جديدة تحفظ حقوق الجميع بمن فيهم الإقليات وتجعلهم سواسية أمام القانون ضمن مبدأ المواطنة " .

وثمن الجبورى "الجهود التى بذلتها فرنسا فى دعم العراق خلال مواجهته مع مجموعات داعش الإرهابية، وكذلك دعمها الإنسانى والإغاثى للنازحين"، معربا عن أمله فى أن يكون لفرنسا حضور فى إعادة إعمار المناطق المحررة".