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رئيس حى روض الفرج: رفع الحواجز الحديدة من 6 شوارع استجابة للمواطنين

السبت، 06 يناير 2018 05:00 ص
رئيس حى روض الفرج: رفع الحواجز الحديدة من 6 شوارع استجابة للمواطنين عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة


كتب سيد الخلفاوى
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أكد اللواء عبد القادر النورى رئيس حى روض الفرج، أن الحى مستمر فى مراجعة تراخيص الأكشاك، تمهيدا لتطبيق المنظومة الجديدة، لافتا إلى أن الحى أزال كشك مخالف بدون ترخيص صدر له قرار إزالة بشارع أحمد بركات متفرع من شارع سيدى فرج.

 

وأضاف رئيس حى روض الفرج، أن الحى يشن حملات بشكل يومى بناء على شكاوى المواطنين، لرفع الحواجز الحديدية التى تستخدم لحجز أماكن الانتظار مما يعيق حركة المرور، مشيرا إلى أنه تم إزالة حواجز حديديه وكاوتش يعوق حركة الطريق بشارع حليم وشارع جميل باشا وشارع رفعت، كما تم رفع الحواجز والكاوتش من شوارع البراد واللواء فطين، ومربع طوسون.

 


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