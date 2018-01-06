رئيس حى المرج: رفع أكشاك مخالفة وإزالة عشش شارع ترعة الجبل

كتب سيد الخلفاوى

أكد العميد هانى محمد رضا رئيس حى المرج، أنه فى إطار جهود الحى للرقابة على المحال المخالفة والمقامة بدون ترخيص، تمكن الحى من غلق عدد من المحال بمناطق كفر الباشا وكفر الشرفا وبركة الحاج، وتم تحرير محاضر للمخالفين.

وأضاف رئيس حى المرج، فى تصريحات له، أن اجهزة الخى رفعت مخلفات القمامة المتراكمة بعدة أماكن فى الحى، بالتعاون مع هيئة النظافة والتجميل، كما تم إزالة اعلانات مخالفة بشارع الشهيد بالمرج الغربية بالتعاون مع إدارة الإعلانات بالحى.

وقال رضا أنه تم تنظيم حملة لرفع الإشغالات بمحيط محطة مترو المرج القديمة كما تم رفع 4 أكشاك، مقامة بدون ترخيص بشارع الترعة التوفيقية وناصية الشيخ منصور ونفق أبوصير وإزالة العشش المقامة بشارع ترعة الجبل بجوار الرشاح.