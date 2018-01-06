رئيس حى المرج: رفع أكشاك مخالفة وإزالة عشش شارع ترعة الجبل

رئيس حى المرج: رفع أكشاك مخالفة وإزالة عشش شارع ترعة الجبلالسبت، 06 يناير 2018 02:00 ص
عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة
كتب سيد الخلفاوى
إضافة تعليق
أكد العميد هانى محمد رضا رئيس حى المرج، أنه فى إطار جهود الحى للرقابة على المحال المخالفة والمقامة بدون ترخيص، تمكن الحى من غلق عدد من المحال بمناطق كفر الباشا وكفر الشرفا وبركة الحاج، وتم تحرير محاضر للمخالفين.
وأضاف رئيس حى المرج، فى تصريحات له، أن اجهزة الخى رفعت مخلفات القمامة المتراكمة بعدة أماكن فى الحى، بالتعاون مع هيئة النظافة والتجميل، كما تم إزالة اعلانات مخالفة بشارع الشهيد بالمرج الغربية بالتعاون مع إدارة الإعلانات بالحى.
وقال رضا أنه تم تنظيم حملة لرفع الإشغالات بمحيط محطة مترو المرج القديمة كما تم رفع 4 أكشاك، مقامة بدون ترخيص بشارع الترعة التوفيقية وناصية الشيخ منصور ونفق أبوصير وإزالة العشش المقامة بشارع ترعة الجبل بجوار الرشاح.
إضافة تعليق
"التموين" تواصل محاربة الغلاء.. طرح منتجات جديدة من زيت عباد الشمس بـ19 جنيهًا للتر قريبًا.. وتفعيل خدمة "اضبط مخالفة بالمجمعات" على "واتس آب" لأول مرة.. و"العامة للجملة": انتهاء أزمة السكر بلا رجعة
اعترافات مدحت شعراوى المتسبب فى أزمة البنسلين: أنشأنا شركة "تكنو فارم" باسمى لاستيراد الأدوية وتوريدها لـ"أكديما" مقابل 6.4%.. ونقل التوكيلات تم بموافقة مجلس الإدارة.. وقبل إقالتى حوت المخازن 1.2 مليون عبوة
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة