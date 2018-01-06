رئيس جامعة القاهرة يهنئ الأخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد

رئيس جامعة القاهرة يهنئ الأخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيدالسبت، 06 يناير 2018 12:01 ص
محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة
وائل ربيعى
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هنأ الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، الإخوة الأقباط وعلى رأسهم البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة عيد الميلاد المجيد، حيث دعا الخشت أن يعم الخير والبركة بمناسبة على كل جموع المصريين مسيحيون ومسلمون.
وأكد الخشت، أن الشعب المصرى متماسك بقطبيه المسيحى والمسلم رغم كل المحاولات البائسة من أولئك المخربين، متمنيا أن يعيد الله الأيام المباركة بالخير على مصرنا الحبيبة.
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عدد الردود 0
بواسطة:
مسيحي وشكرا ونتمي المحبه بين البشر wsxqazwsaqw@yahoo.com
شكرا علي التهنئه ونتمني ان
التهنئه تدل علي الرقي والتحضر لايهمنا ان تعترف بما تهنئه ولكن التهنئه رقم بالاخلاق وسمو ونتمني ان تقوم بالتهنئه في عيد القيامه المجيد وكما قلت نحن جميعا اخوه من حواء وادم والاديان خلقت لسمو الاخلاق ومنع السرقه والزني واي شئ يجعل الاخلاق غير حميده مثل القتل والسرقه وكل شئ ولم تخلق لكي يقتل الاخ اخاه من حواء وادم بل لكي يعمر الارض ويسمو ويكون شبيه لله في صورته وانه يفعل اثما فالله عرضه نقي ولايقبل السارق ولا القاتل ولا الزاني شكرا علي التهنئه ونكرر نتمني ان تكرر في عيد القيامه لنعلم ان الناس ارتقت لاعلي واخلاقها ارتفعت ونحن جميعا نهنئ اخوتنا من اي ديانه وحتي الملحد والبوذي والبهائي وكل مله نهنئها ولا يهمنا مايعتقد فاعتقد ماتريد ولكن تعلم ان الله خلق الجميع وهو من يحاسب في الاول والاخر وليس البشر التي من التراب والي التراب تعود وسوف ياتي في الاخر علي سحابه ليحاسب الجميع نكرر شكرا ونبادلك التهنئه في عيدكم واي عيد قومي للبلاد وننحني لله شاكرين علي نعمه الكثيره ونتمني السلام بين شعوب العالم اجميع وان يبعد شبح الحروب والقتل فالله لايحب القتالين وعرشه طاهر لايحب الزناه و لا السارقين شكرا علي التهنئه