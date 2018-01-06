رئيس جامعة القاهرة يهنئ الأخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد





وائل ربيعى





هنأ الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، الإخوة الأقباط وعلى رأسهم البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة عيد الميلاد المجيد، حيث دعا الخشت أن يعم الخير والبركة بمناسبة على كل جموع المصريين مسيحيون ومسلمون.

وأكد الخشت، أن الشعب المصرى متماسك بقطبيه المسيحى والمسلم رغم كل المحاولات البائسة من أولئك المخربين، متمنيا أن يعيد الله الأيام المباركة بالخير على مصرنا الحبيبة.