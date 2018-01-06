رئيس تحرير"أ ش أ" :الرئيس السيسى حريص على أمن وسلامة منطقة الخليج





كتب محمد السيد







أكد على حسن رئيس مجلس إدارة و تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط حرص مصر قيادة وحكومة وشعباً على دعم أواصر التعاون المشترك مع دولة الامارات العربية المتحدة فى كافة أوجه ومجالات التعاون المشترك فى كل ما من شأنه خدمة مصالح الشعبين الشقيقين والعمل على دعم مسيرة الأمن والاستقرار فى ربوع المنطقة والتنسيق المشترك لمواجهة كافة صور وأشكال التطرف والعنف والإرهاب واتخاذ مواقف إيجابية وفعاله فى مواجهة الدول الداعمة له.



جاء ذلك خلال استقباله اليوم محمد يوسف رئيس جمعية الصحفيين بدولة الامارات العربية المتحدة الذى يزور القاهرة حالياً.



وقال على حسن أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يولى اهتماماً كبيراً بدعم العلاقات مع منطقة الخليج العربى مشيراً إلى أن أولى تصريحاته عقب توليه مهام منصبه تأكيده على أن أمن الخليج خط أحمر ويعد جزءاً لايتجزء من أمن مصر ورفضه التام لأى تدخلات فى الشأن الداخلى لاى قطر عربى .



وأشار على حسن إلى أهمية أن تحرص وكالات الأنباء العربية المختلفة على أن تنقل الأخبار عن البلدان الأخرى من خلال مصادرها الرئيسية الموثوق بمصداقيتها وفى مقدمتها وكالات الأنباء فى الأقطار المختلفة معرباً عن عميق أسفه لما تقوم به بعض وكالات الأنباء العربية بالتلوين الاعلامى لمجريات الأحداث فى عالمنا العربى على نحو يخالف الحقيقة والواقع بما يدفع بنا إلى عدم الاعتماد عليها كمصادر إخبارية عن عالمنا العربى بل ينبغى علينا الرد على ما تنشره من أكاذيب فى بعض الأحيان .



وأكد أهمية التعاون بين وكالات الأنباء العربية لمواجهة التحديات الجسام التى تتهدد عالمنا العربى وفى مقدمتها خطر الإرهاب ومحاولات التدخل فى الشأن الداخلى العربى ونشر الفتن بين أبنائه مشيراً إلى حرص مصر المتواصل والدائم لكى يحل الأمن والسلام ربوع عالمنا العربى وحل كافة خلافاته الداخلية بالسبل والوسائل السلمية عبر حوار سياسى بين كافة أطرافه المعنية .



من جانبه أكد محمد يوسف رئيس جمعية الصحفيين الاماراتيين على عمق العلاقات المصرية الاماراتية واعتبرها نموذجا يحتذى فى العلاقات البينية بين الدول العربية .



ووصف العلاقات المصرية الاماراتية بأنها قوية ومتينة على مر التاريخ ولم تتأثر بأى أحداث طارئه وأن هذه العلاقات أزدادت أواصرها منذ عهد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مؤسس الدولة مشيرا إلى أنه عندما حاول الأخوان أن يعكروا صفو هذه العلاقات تصدى لهم الشعب المصرى العظيم .



