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رئيس الوزراء الباكستانى يؤكد تمتع الأقليات بالحرية الدينية فى بلاده

السبت، 06 يناير 2018 04:31 م
رئيس الوزراء الباكستانى يؤكد تمتع الأقليات بالحرية الدينية فى بلاده رئيس الوزراء الباكستانى شهيد خاقان عباسى


إسلام أباد (أ ش أ)
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صرح شهيد خاقان عباسى رئيس الوزراء الباكستانى اليوم السبت، بأن جميع الأقليات ممثلة فى البرلمان ، وذلك أثناء حضوره حفل نظمته الطائفة الهندوسية.

ونقلت قناة (جيو نيوز) الباكستانية عن عباسى قوله إنه تفاجأ من تصريح الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بأن الأقليات لا يتمتعون بالحرية الدينية فى باكستان ، وأضاف أنه يريد أن تعلم أمريكا أن الأقليات يتعايشون فى سلام ببلاده.

وأشار إلى أن الدستور الباكستانى ينص على المساواة بين جميع المواطنين، موضحاً أنه سواء كانت الحكومة فيدرالية أو إقليمية فأنها ملزمة بحماية حقوق الأقليات. 


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