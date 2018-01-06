رئيس الوزراء الباكستانى يؤكد تمتع الأقليات بالحرية الدينية فى بلاده

رئيس الوزراء الباكستانى يؤكد تمتع الأقليات بالحرية الدينية فى بلادهالسبت، 06 يناير 2018 04:31 م
رئيس الوزراء الباكستانى شهيد خاقان عباسى
إسلام أباد (أ ش أ)
إضافة تعليق
صرح شهيد خاقان عباسى رئيس الوزراء الباكستانى اليوم السبت، بأن جميع الأقليات ممثلة فى البرلمان ، وذلك أثناء حضوره حفل نظمته الطائفة الهندوسية.
ونقلت قناة (جيو نيوز) الباكستانية عن عباسى قوله إنه تفاجأ من تصريح الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بأن الأقليات لا يتمتعون بالحرية الدينية فى باكستان ، وأضاف أنه يريد أن تعلم أمريكا أن الأقليات يتعايشون فى سلام ببلاده.
وأشار إلى أن الدستور الباكستانى ينص على المساواة بين جميع المواطنين، موضحاً أنه سواء كانت الحكومة فيدرالية أو إقليمية فأنها ملزمة بحماية حقوق الأقليات.
إضافة تعليق
حتى لا تخدم التنظيمات الإرهابية.. إصلاحيون يطالبون بعدم تداول فيديوهات الذبح والقتل لـ"الإخوان وداعش".. مفكر إسلامى: نسوق إجرامهم بنشر أفلامهم.. وقيادى تأريخى بالجماعة الإسلامية: تجاهلها يميت أفكارهم
رسائل الحب والسلام والطمأنينة من قلب العاصمة الإدارية.. السيسي من كاتدرائية ميلاد المسيح: افتتاحها رسالة سلام للعالم.. ويؤكد: محدش يقدر يقسمنا.. والمحتفلون: "عاش السيسي وتحيا مصر".. والزغاريد تعم المكان
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة