ديلى ميل تنتقد البريطانية المحتجزة فى مصر لتورطها فى "مثلث حب الغريب"





كتبت رباب فتحى





انتقدت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية قصة الحب التى وصفتها بـ"الغربية" بين لورا بلامر، المواطنة البريطانية المحتجزة فى مصر لحملها أقراص ترامادول إلى البلاد، وبين الشاب المصرى عمر سعد، والذى كان سببا فى حبسها نظرا لأنها جاءت بالأقراص من أجله لأنه يعانى من ألام ظهر مبرحة لتعرضه لحادث.

وقالت الصحيفة إن بلامر، وهى بائعة فى متجر ملابس فى هال لم تحظ قط بحبيب قبل عمر وتورطت معه فى "مثلث حب غريب"، إذ أنه متزوج ولديه أطفال ويبدو أن لورا لم تمانع ذلك حتى أنها التقت زوجته.

واستنكرت الصحيفة كيف استمرت علاقة الحب بينهما عبر المسافات.

وأوضحت الصحيفة أن عقار الترامادول أصبح محور حملة واسعة النطاق من الشرطة في مصر.