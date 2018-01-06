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دواوين الوزارات × 24 ساعة.. حالة وفاة وإصابة 12 آخرين فى سقوط منطاد الأقصر

السبت، 06 يناير 2018 12:00 ص
دواوين الوزارات × 24 ساعة.. حالة وفاة وإصابة 12 آخرين فى سقوط منطاد الأقصر حادث منطاد الأقصر


كتب وائل ربيعى
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أسفر نشاط دواوين عموم وزارات الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، عن سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الوزراء، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.

وزارة الصحة :

الصحة: حالة وفاة وإصابة 12 آخرين فى حادث سقوط منطاد هوائى بالأقصر

"س & ج".. كل ما لا تعرفه عن علاج المدمنين بمستشفيات الصحة

 

وزارة التموين:

"القابضة الغذائية": خطة لتطوير المجمعات لتقديم خدمات جيدة للمواطنين

 "التموين" تكشر عن أنيابها لضبط السوق.. مطابقة الفواتير بالأسعار المعلنة على عبوات السلع فى المحلات التجارية.. واستمرار الحملات الرقابية لضبط المخالفين.. وتكشف: 20% من التجار التزموا بالفواتير الضريبية.

 

وزارة الزراعة :

الزراعة: حزمة إرشادية لمزراعى الطماطم لمواجهة الآفات الحشرية

 

وزارة التربية والتعليم:

وزير التعليم يطلب تقريرًا عن قاعات التدريب على بنك المعرفة

 

وزارة البيئة:

ماذا قدم وزير البيئة للحفاظ على النيل من التلوث × 5 معلومات

"البيئة" تنصح مرضى الجهاز التنفسى بالتزام الأماكن المغلقة

 

وزارة التعليم العالى:

وزير التعليم العالى يكشف عن مشروعات الجامعات المصرية الجارى تنفيذها

الإثنين.. مجلة نور تعلن عن مسلسلها الجديد بحضور وزير التعليم العالى

 

وزارة الأوقاف:

وزير الأوقاف: ما يحدث من تنمية فى الحدود لم تشهده البلاد منذ 30 عاما

وزير الأوقاف: مصر هى الحصن الحصين للمنطقة العربية منذ حروب التتار

 

وزارة الإسكان:

الإسكان: انتهاء جزء من المرحلة الثانية بمشروع محطة معالجة الجبل الأصفر

رئيس غرفة التطوير العقارى: وزارة الإسكان أصبحت منافسا قويا للشركات

 

وزارة الكهرباء:

"من غير لف ودوران".. بدء تركيب 53 ألف عداد ذكى بكهرباء شمال القاهرة 15 يناير.. وزير الكهرباء: نسابق الزمن لنقل تكنولوجيا الشبكات الذكية لمصر.. ويؤكد: تعميم تجربة الـ250 ألف عداد بعد تقييمها


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التربية والتعليم



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