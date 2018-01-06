خلال ساعات.. سماع مرافعة دفاع 66 متهما بقضية "داعش بالصعيد"السبت، 06 يناير 2018 06:00 ص
المستشار معتز خفاجى
كتب إيهاب المهندس
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تستمع محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، ، اليوم السبت، برئاسة المستشار معتز خفاجى لمرافعة دفاع 66 متهمًا، منهم 43 محبوسين، بتشكيل خلية إرهابية والانضمام لها، تتبع تنظيم "داعش"، فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"تنظيم الصعيد".
كان النائب العام المستشار نبيل صادق، أحال المتهمين بينهم سيدتين إلى محكمة الجنايات بتهمة تمويل العمليات الإرهابية للتنظيم.
وأسندت النيابة للمتهمين تأسيس وتولى قيادة والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.
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