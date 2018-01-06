خبير اقتصادى يتوقع استمرار تحقيق البورصة المصرية مستويات تاريخية

كتب هانى الحوتى

توقع سعيد الفقى خبير أسواق المال، استمرار تحقيق البورصة المصرية مستويات تاريخية خلال العام الجارى، مدفوعة أولا بالاستثمارات الجديدة المنتظرة، وثانيا التخفيض المتوقع فى سعر الفائدة، وثالثا الطروحات الحكومية، والتى أدخلت فى التجربة السابقة لها فى التسعينيات وحتى عام 2005 نحو مليون مستثمر جديد، منوها إلى أن اختيار توقيت وسعر عادل للسهم، والتسويق 3 محاور مرتبطة بنجاح البرنامج.

وطالب الفقى، خلال كلمته بمؤتمر نظمته إحدى الشركات العالمية لمناقشة أهم الفرص الاستثمارية بأسواق المال العالمية، اليوم، السبت، إدارة البورصة بالسعى لتنفيذ 3 محاور لتنشيط سوق المال المصرى وهى أولا التسويق الداخلى والخارجى للبورصة المصرية لجذب مستثمرين وشركات جديدة، وفى هذا الإطار التقى رئيس البورصة سفير إيطاليا وعدد من جمعيات رجال الأعمال، وثانيا إدخال آليات جديدة لتنشيط السوق مثل الشورت سيلنج والذى قد يزيد أحجام التداول 15%، وثالثا إنشاء المزيد من صناديق الاستثمار لزيادة أحجام التداول.

وأشار خبير أسواق المال، إلى أنه على الرغم من صعود المؤشر الرئيسى للبورصة نحو 7000 نقطة خلال 14 شهرا من 8800 إلى 15200 نقطة، وهى أعلى نسبة ارتفاع فى العالم، مدفوعة بعدة عوامل أبرزها تحرير سعر الصرف والذى أدى إلى زيادة حجم الاستثمار الأجنبى، إلا أن أغلب هذا الصعود جاء لصالح أكبر 4 أسهم ذا وزن نسبى مرتفع بالمؤشر، ولم يصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إلا خلال الأربع أشهر الماضية إذ صعدت من 500 إلى 850 نقطة.