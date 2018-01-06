حسن راتب يهنئ البابا تواضروس بعيد الميلاد المجيد





كتب خالد إبراهيم





تقدم الدكتور حسن راتب رئيس مجلس إدارة قناة المحور ومجموعة سما، بخالص التهنئة للبابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية وذلك بمناسبة أعياد الميلاد المجيد .

وقال راتب، دائما ما كان الأخوة الأقباط هم شركاء فى هذا الوطن، فمسلمو وأقباط مصر، كانوا وما زالوا نسيجا لها، مشددا على أن الوحدة الوطنية برهنت بالدليل على تواجدها داخل أعماق المصريين .

وأشار راتب إلى أن ما شهدته البلاد خلال السنوات القليلة الماضية، ومحاولات البعض للتفرقة بين عنصرى تلك الأمة المسلمين والأقباط، جميعها باءت بالفشل، وهو ما يعد دليلا قويا على الاصطفاف الوطنى، ومدى شعور كل مسلم وقبطى بالخطر .

وأشاد راتب بموقف الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذهابه لتهنئة الأخوة الأقباط، والبابا تواضروس الثانى بعيد الميلاد المجيد، وإصراره على حضور القداس من كاتدرائية العاصمة الإدارية الجديدة، التى كان قد أعطى أوامره بأن يتم الانتهاء منها قبل عيد الميلاد المجيد، وهو ما تم بالفعل .

واختتم راتب أن رسائل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم من داخل الكاتدرائية، كانت واضحة للجميع، سواء للمصرين أو للخارج، فمازال الرئيس مُصًرا على زرع الطمأنينة فى قلوب المصريين، وأنه لا مجال للتفرقة بين المسلمين والأقباط، بل التأكيد على أن الشعور بالسلام والأمان، ينتقل من مصر إلى أنحاء العالم كافة.