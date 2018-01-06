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حزب العمال الكردستانى: مقتل 6 جنود أتراك قرب الحدود العراقية

السبت، 06 يناير 2018 04:46 م
حزب العمال الكردستانى: مقتل 6 جنود أتراك قرب الحدود العراقية الجيش التركى


بغداد (أ ش أ)
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أعلن حزب العمال الكردستانى اليوم السبت، مقتل 6 جنود أتراك فى هجوم مسلح قرب الحدود العراقية.

وقال مسؤول إعلام الجناح المسلح للحزب - فى تصريحات لقناة "السومرية نيوز" العراقية "إن قوات حماية الشعب هاجمت قوة تابعة للجيش التركى فى منطقة قلابان الواقعة على الشريط الحدودى العراقى - التركى" موضحا أن الهجوم أسفر عن مقتل 6 جنود أتراك. 


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