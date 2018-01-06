حزب العمال الكردستانى: مقتل 6 جنود أتراك قرب الحدود العراقية





بغداد (أ ش أ)





أعلن حزب العمال الكردستانى اليوم السبت، مقتل 6 جنود أتراك فى هجوم مسلح قرب الحدود العراقية.

وقال مسؤول إعلام الجناح المسلح للحزب - فى تصريحات لقناة "السومرية نيوز" العراقية "إن قوات حماية الشعب هاجمت قوة تابعة للجيش التركى فى منطقة قلابان الواقعة على الشريط الحدودى العراقى - التركى" موضحا أن الهجوم أسفر عن مقتل 6 جنود أتراك.