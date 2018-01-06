حبس المتهم بقتل شقيقته بديرمواس 4 أيام على ذمة التحقيق





المنيا - حسن عبد الغفار





قررت نيابة مركز ديرمواس حبس الطالب المتهم بقتل شقيقته 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة القتل العمد، مع سرعة عمل التحريات اللازمة لمعرفة ظروف وملابسات الواقعة.

وكان اللواء ممدوح عبد المنصف مدير أمن المنيا قد تلقى إخطارا من مأمور مركز ديرمواس بورود بلاغ من مستشفى ديرمواس المركزى يفيد وصول " إيمان .ا .ع" ، 23 سنة ربة منزل من ديرمواس جثة هامدة إثر إصابتها بجروح طعنية عميقة بالرقبة والوجه وجرح قطعى بالصدر، وبسؤال الرائد محمد الديروى رئيس مباحث المركز لوالدها اتهم "عباس. ا" 18 سنة طالب بالتعدى عليها بسلاح أبيض وإحداث اصابتها التى أودت بحياتها، بسبب سوء سلوكها وتردد الأقاويل بين الأهالى عن سلوكها.

وعلى الفور تم ضبط المتهم، وبسؤاله أيد ما جاء بأقوال والده، وأرشد عن السلاح المستخدم، وهو سلاح أبيض سكين، وتحرر محضر بالواقعة.