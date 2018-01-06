حبس المتهم بقتل شقيقته بديرمواس 4 أيام على ذمة التحقيق

اللواء ممدوح عبد المنصف مدير أمن المنيا
المنيا - حسن عبد الغفار
إضافة تعليق
قررت نيابة مركز ديرمواس حبس الطالب المتهم بقتل شقيقته 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة القتل العمد، مع سرعة عمل التحريات اللازمة لمعرفة ظروف وملابسات الواقعة.
وكان اللواء ممدوح عبد المنصف مدير أمن المنيا قد تلقى إخطارا من مأمور مركز ديرمواس بورود بلاغ من مستشفى ديرمواس المركزى يفيد وصول " إيمان .ا .ع" ، 23 سنة ربة منزل من ديرمواس جثة هامدة إثر إصابتها بجروح طعنية عميقة بالرقبة والوجه وجرح قطعى بالصدر، وبسؤال الرائد محمد الديروى رئيس مباحث المركز لوالدها اتهم "عباس. ا" 18 سنة طالب بالتعدى عليها بسلاح أبيض وإحداث اصابتها التى أودت بحياتها، بسبب سوء سلوكها وتردد الأقاويل بين الأهالى عن سلوكها.
وعلى الفور تم ضبط المتهم، وبسؤاله أيد ما جاء بأقوال والده، وأرشد عن السلاح المستخدم، وهو سلاح أبيض سكين، وتحرر محضر بالواقعة.
إضافة تعليق
وراء كل رجل عظيم امرأة.. زوجة محمد صلاح داعمة له للتألق بملاعب أوروبا ومواصلة الإنجازات.. "ماجى" شريك نجاح الفرعون المصري في تحقيق طموحاته الشخصية.. أم مكة تحتفل بتتويجه أفضل لاعب إفريقي فى مدرجات الانفيلد
لجنة العفو الرئاسى تستجيب لدعوة خالد صلاح.. أعضاء اللجنة: بدأنا التجهيز لمؤتمر عالمى للرد على الإعلام المشبوه.. "نيويورك تايمز" تروج الأكاذيب وتتجاهل الإرهاب وتتعمد تشويه مصر.. ونرد قريبا بالأدلة والمستندات
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة